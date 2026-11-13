Нужно ли укрывать озимый лук: как правильно утеплить

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Сбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств на лекарства для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыПутин дал "сигнал" о планах на Украину во время переговоров с Уиткоффом и Кушнером: в ISW объяснили, что стоит за заявлениямиПутин дал "сигнал" о планах на Украину во время переговоров с Уиткоффом и Кушнером: в ISW объяснили, что стоит за заявлениямиСилы обороны ликвидировали почти 2,6 тыс. оккупантов и сожгли 11 ББМ врага: данные ГенштабаСилы обороны ликвидировали почти 2,6 тыс. оккупантов и сожгли 11 ББМ врага: данные ГенштабаДональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото"Большая сделка" Трампа и Путина: договариваются ли США и Россия о новом разделе Европы и Украины. Интервью с ОгрызкоИллюстрация – паспорт ФранцииПенсионерам из Украины стало проще получить гражданство страны ЕС: какое требование изменилиОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину более чем сотней БПЛА, 80 из них обезвредили силы ПВО: есть последствия в областях"Проведите "День левой пятки поэта Пупенко". Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы"Проведите "День левой пятки поэта Пупенко". Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школыВ Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. ФотоВ Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. ФотоОккупанты атаковали Винницу: горел жилой дом, есть пострадавшие. ФотоОккупанты атаковали Винницу: горел жилой дом, есть пострадавшие. ФотоНацбанк "выдает" украинцам золотые 100 грн со специальным дизайномНацбанк "выдает" украинцам золотые 100 грн со специальным дизайном: как выглядят
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Нужно ли укрывать озимый лук: как правильно утеплить

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
609
Нужно ли укрывать озимый лук: как правильно утеплить
Озимый лук лучше мульчировать, если ожидается холодная и сухая зима. Источник: Pexels

Лук относится к растениям, которые можно высаживать на огороде под зиму – он хорошо переносит морозы. Однако его все же лучше дополнительно защитить от сезонной непогоды, чтобы получить озимый урожай.

Как пишет Zaxid.net, наибольшую опасность для лука представляют сильные морозы при отсутствии снежного покрова, когда земля быстро промерзает. Защитить посадки поможет мульчирование, но важно подобрать подходящий материал и дождаться подходящего момента для обустройства покрытия.

Нужно ли укрывать озимый лук на зиму

Не каждая грядка нуждается в дополнительной защите. В местностях с относительно теплой зимой и регулярными снегопадами лук часто успешно зимует без мульчи. А там, где бывают сильные морозы, а снег выпадает нерегулярно, утепляющий слой поможет уберечь растения от повреждений.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
17,0 т.
Финал года Огненной Лошади: каким знакам китайского зодиака улыбнется удача до февраля
17,0 т.
Финал года Огненной Лошади: каким знакам китайского зодиака улыбнется удача до февраля
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
37,6 т.
Гороскоп на пятницу, 13 ноября: кому стоит завершить дела до выходных
37,6 т.
Гороскоп на пятницу, 13 ноября: кому стоит завершить дела до выходных
Глеб ИвановГлеб Иванов
210
"Помогать людям, оказавшимся в беде": Ринат Ахметов обсудил с командой своего Фонда итоги года и планы на будущее
210
"Помогать людям, оказавшимся в беде": Ринат Ахметов обсудил с командой своего Фонда итоги года и планы на будущее

Мульча нужна прежде всего для того, чтобы почва не подвергалась резким перепадам температуры и не промерзала слишком глубоко. Органическое покрытие удерживает воздух у поверхности земли, благодаря чему она охлаждается постепенно. Этот метод применяют, в частности, для защиты лука, который остается зимовать прямо на грядке.

Особенно стоит позаботиться об укрытии, если посадку провели осенью и растения еще не успели хорошо укорениться, участок продувается сильным ветром или земля на нем быстро промерзает. Однако перед мульчированием следует проверить, не застаивается ли на грядке вода. Чрезмерная влажность может нанести посадкам не меньший вред, чем низкая температура.

Важно не путать озимый лук, который сажают осенью ради раннего урожая, с посадочным материалом для весенней высадки. Для последнего нужны совсем другие условия хранения.

Когда нужно мульчировать лук

При подготовке грядки к зиме главное – не спешить с укрытием. Если замульчировать землю, пока на улице еще тепло, под защитным слоем может начать задерживаться влага, а почва надолго сохранит тепло. Растениям это ни к чему: они должны не прорастать, а постепенно адаптироваться к зимним условиям.

Лучше всего мульчировать, когда похолодание уже стало устойчивым, а верхний слой почвы начал слегка подмерзать. Точную дату определяют не по календарю, а с учетом местной погоды и состояния земли. В Украине сроки укрытия зависят от региона. На севере и востоке грядки иногда приходится утеплять раньше, поскольку морозы там могут наступить быстрее. В центральных областях стоит ориентироваться на прогноз погоды и не накрывать посадки заранее. На юге с более мягкими зимами иногда достаточно тонкого защитного слоя, а кое-где дополнительное утепление вообще не требуется.

Не менее важно, чтобы до наступления продолжительных морозов лук успел сформировать корневую систему. Именно поэтому его рекомендуют высаживать примерно за 3-35 дней до ожидаемого похолодания. Хорошо укоренившиеся растения имеют больше шансов без проблем перезимовать.

Нужно ли укрывать озимый лук: как правильно утеплить

Мульча для лука должна быть рыхлой и воздухопроницаемой. Источник: Unsplash

Чем можно укрыть озимый лук

Для мульчирования лучше всего выбирать сухие, легкие и рыхлые материалы, пропускающие воздух. Они должны сохранять тепло, но не образовывать плотную влажную массу, из-за которой растения могут выпревать.

  • Солома

Сухая солома хорошо подходит для зимнего укрытия. Она удерживает воздух, долго остается рыхлой и смягчает воздействие резких перепадов температуры на почву. Важно использовать чистый материал – без семян сорняков и следов плесени.

  • Сухие опавшие листья

Еще один вариант – листья со здоровых деревьев. Перед использованием их лучше измельчить: целые листья во время осадков и оттепели могут слипаться, образуя плотную корку. Также не используйте листья с деревьев, пораженных грибковыми болезнями.

  • Хвойный опад

Для мульчирования подойдут и сухие сосновые иголки, а также другой хвойный опад. Он хорошо пропускает воздух, не теряет рыхлости и медленнее уплотняется по сравнению с целыми листьями.

  • Измельченные растительные остатки

Укрыть грядку можно также сухими измельченными стеблями кукурузы и другими здоровыми растительными остатками. Главное, чтобы на них не было признаков болезней, гнили или вредителей.

Какие материалы не подходят для зимнего укрытия

Не каждый органический материал способен защитить лук от морозов. Некоторые растительные остатки быстро впитывают влагу, слеживаются или мешают циркуляции воздуха.

В частности, не рекомендуется мульчировать грядку свежескошенной травой. Она быстро уплотняется, начинает преть, а со временем может покрыться плесенью. Не подходит для этого и мокрая листва, которая уже начала разлагаться, а также растительные остатки с видимыми признаками заболеваний.

Не следует насыпать на грядку толстый слой свежих опилок: они могут уплотняться и ухудшать условия в почве. Не лучшим решением будет и обычная полиэтиленовая пленка, уложенная прямо на землю над луком. Такой материал не пропускает воздух, поэтому под ним может скапливаться конденсат.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно подкормить малину в ноябре, чтобы получить хороший урожай.

Похожие темы
Лайфхаки огород-садогородрастенияовощизима
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!