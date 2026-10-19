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Нужно ли мыть бананы перед употреблением: не допускайте этой ошибки

OBOZ.UAOBOZ.UA
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Нужно ли мыть бананы перед употреблением: не допускайте этой ошибки
Нужно ли мыть бананы. Источник: Pexels

Банановую кожуру часто выбрасывают, особенно в Европе. В азиатских странах бананы иногда едят с кожурой, но её нужно тщательно очистить, чтобы удалить грязь и пестициды.

Бананы — одни из самых популярных фруктов. Их мякоть защищена толстой кожурой, а это значит, что многие люди не видят необходимости их мыть. Однако все фрукты, даже те, чью кожуру не едят, включая арбузы и апельсины, следует мыть, чтобы предотвратить распространение грязи, пишет OBOZ.UA.

Во время транспортировки и продажи фрукты соприкасаются со многими поверхностями и проходят через множество рук. Прикосновение руками к кожуре, а затем к мякоти переносит эти загрязнения на ту часть, которую употребляют в пищу.

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Фрукты, такие как бананы, лучше всего мыть непосредственно перед употреблением, а не сразу после покупки, особенно если они будут храниться несколько дней. Вода повышает влажность, что может привести к более быстрому порче или гниению вымытых бананов, если их положить в корзину.

Бананы, в отличие от фруктов, которые едят вместе с кожурой, не нужно тщательно мыть или замачивать в пищевой соде. Просто тщательно промойте их под проточной водой в течение нескольких секунд.

Прежде чем мыть фрукты, рекомендуется сначала тщательно вымыть руки с мылом и водой, а уже потом промыть банан под прохладной проточной водой. Нет необходимости использовать средство для мытья посуды или мыло непосредственно на фруктах.

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