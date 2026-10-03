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Перенесут ли посольства из Киева: в МИД прокомментировали сообщения СМИ

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
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icon 2,6 т.
Перенесут ли посольства из Киева: в МИД прокомментировали сообщения СМИ
Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий. Источник: Facebook/Георгий Тихий

Иностранные партнеры не сообщали Украине о планах по переносу посольств из Киева. На данный момент нет никакой официальной информации о подготовке такого переноса.

Об этом в комментарии журналистам сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Данные о возможном переезде дипмиссий ранее появились в некоторых СМИ.

Комментарий Тихого

"Я не знаю, откуда некоторые иностранные издания взяли эту информацию. На данный момент мы в МИД никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипмиссий о планах куда-либо переезжать не получали", – объяснил он.

Так пресс-секретарь отреагировал на публикацию британской газеты The Guardian, которая сообщила о возможном перемещении дипломатических представительств.

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О чем писали СМИ

По меньшей мере двое высокопоставленных дипломатов в частных беседах сообщили о подготовке планов на случай чрезвычайной ситуации. Речь идет о возможном временном перемещении посольств во Львов или восточные районы Польши, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные дипломатические представительства.

"Ситуация, очевидно, быстро ухудшается", – заявил газете дипломат.

Однако один из высокопоставленных западных дипломатов в Киеве рассказал на условиях анонимности, что иностранные представительства публично демонстрируют готовность оставаться в столице. Дипломаты понимают, что их отъезд мог бы стать пропагандистским успехом для России и создать впечатление, что международные партнеры покидают Украину.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия усилила атаки на Киев, чтобы заставить украинцев уезжать из столицы. Сейчас оккупанты атакуют город значительным количеством дронов в течение дня и ночи. Глава государства считает такие удары частью тактики Владимира Путина, направленной на максимальное обострение войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин публично подтвердил, что Москва отказалась от предложения США и Украины о взаимном энергетическом и морском перемирии. Он назвал ее "бессмысленной", ведь санкции и так не позволяют России вывозить дизельное топливо на мировой рынок, поэтому прекращение ударов по НПЗ ничего существенно не изменит.

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