Перенесут ли посольства из Киева: в МИД прокомментировали сообщения СМИ

Иностранные партнеры не сообщали Украине о планах по переносу посольств из Киева. На данный момент нет никакой официальной информации о подготовке такого переноса.

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Об этом в комментарии журналистам сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Данные о возможном переезде дипмиссий ранее появились в некоторых СМИ.

Комментарий Тихого

"Я не знаю, откуда некоторые иностранные издания взяли эту информацию. На данный момент мы в МИД никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипмиссий о планах куда-либо переезжать не получали", – объяснил он.

Так пресс-секретарь отреагировал на публикацию британской газеты The Guardian, которая сообщила о возможном перемещении дипломатических представительств.

О чем писали СМИ

По меньшей мере двое высокопоставленных дипломатов в частных беседах сообщили о подготовке планов на случай чрезвычайной ситуации. Речь идет о возможном временном перемещении посольств во Львов или восточные районы Польши, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные дипломатические представительства.

"Ситуация, очевидно, быстро ухудшается", – заявил газете дипломат.

Однако один из высокопоставленных западных дипломатов в Киеве рассказал на условиях анонимности, что иностранные представительства публично демонстрируют готовность оставаться в столице. Дипломаты понимают, что их отъезд мог бы стать пропагандистским успехом для России и создать впечатление, что международные партнеры покидают Украину.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия усилила атаки на Киев, чтобы заставить украинцев уезжать из столицы. Сейчас оккупанты атакуют город значительным количеством дронов в течение дня и ночи. Глава государства считает такие удары частью тактики Владимира Путина, направленной на максимальное обострение войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин публично подтвердил, что Москва отказалась от предложения США и Украины о взаимном энергетическом и морском перемирии. Он назвал ее "бессмысленной", ведь санкции и так не позволяют России вывозить дизельное топливо на мировой рынок, поэтому прекращение ударов по НПЗ ничего существенно не изменит.