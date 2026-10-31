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Могут ли забронированные мужчины выезжать за границу в отпуск: объяснение

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
744
Иллюстрация - пограничник проверяет авто
Иллюстрационное фото. Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Западное региональное управление

Военнообязанные мужчины с отсрочкой или бронированием от мобилизации могут выезжать за пределы страны в служебные командировки. Теоретически возможны и поездки за границу на учебу или отдых, однако здесь риск отказа пограничников в выезде возрастает.

Чтобы этого не произошло, необходимо тщательно подтвердить цель поездки. Нюансы объяснил юрист Максим Колошкин.

Могут ли забронированные мужчины выезжать за границу на отдых

Отказ пограничников в пересечении границы для забронированного гражданина, который едет на отдых, маловероятен, если на границе он предоставит приказ об отпуске с указанием страны назначения, сроков пребывания и цели, а также путевку в санаторий, сопутствующие медицинские справки или приглашение от родственников. Этот способ юрист назвал легальным, но предупредил: в ГПСУ такую цель могут счесть недостаточно весомой.

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Однако пытаться поехать отдыхать под видом командировки точно не следует. По словам Колошкина, фиктивные рабочие документы могут привести к серьезным проблемам, если при контроле обнаружат расхождение между бумагами и реальными намерениями. В итоге гражданин рискует получить жесткие ограничения на пересечение границы в будущем.

Отдельно стоит упомянуть часть государственных служащих (статьи 2–14 Правил), для которых зарубежный отпуск вообще запрещен, поэтому единственным шансом выехать для них остается командировка.

Какие основания для выезда за границу срабатывают чаще всего

Государство лояльно относится к поездкам, которые имеют очевидную экономическую или информационную ценность. Поэтому наличие аргументированной пользы для страны существенно повышает шансы на успешное пересечение границы.

К таким целям зарубежных поездок относятся:

  • международные форумы и конференции, если работник ищет инвесторов, партнеров или официально представляет позицию Украины.
  • обучение и стажировки, освоение новых технологий для критической инфраструктуры или оборудования, задействованного в оборонном производстве.
  • лечение или реабилитация, получение медицинской помощи или проведение операций, недоступных в Украине, чтобы ценный специалист мог быстрее вернуться к работе.
  • блогеры, деятели искусства, работники СМИ и другие публичные лица, которые выступают за границей и поддерживают Украину на международной арене. Для этой категории Кабинет Министров разработал отдельную процедуру со сроком выезда до 60 дней и особым перечнем документов.

Что нужно предоставить пограничникам, чтобы получить разрешение на пересечение границы

Независимо от того, едет человек на лечение или на конференцию, к документам предъявляются строгие требования. Они должны подтверждать, какую пользу принесет временное пребывание конкретного специалиста за границей.

Успешное прохождение контроля основывается на наличии документа, инициирующего поездку. Это может быть приглашение от клиники или организаторов форума, редакционное задание, приказ или письмо поддержки от профильного органа.

Также стоит подготовить аргументированную цель поездки. Связь поездки с государственными интересами или непосредственной работой должна быть очевидной и четко сформулированной.

Поскольку пограничники проверяют структурированный маршрут – военнообязанный должен предоставить точные даты поездки и официальные подтверждения бронирования жилья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто из мужчин может выехать из Украины за границу с 1 ноября.

Кроме того, в октябре стало известно о запуске новых поездов из Украины за границу.

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