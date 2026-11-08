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Могут ли в Украине мобилизовать отца, оставшегося с ребенком после развода: нюансы законодательства

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
441
Могут ли в Украине мобилизовать отца, оставшегося с ребенком после развода: нюансы законодательства
Мобилизация в Украине. Источник: consultant.net.ua

Развод и то факт, что ребенок остался жить с отцом, не гарантируют автоматического освобождения от призыва. Сам по себе статус разведенного родителя не дает права на отсрочку от мобилизации.

Для этого необходимы четкие законодательные основания и документальное подтверждение. OBOZ.UA выяснял, могут ли в Украине мобилизовать отца, оставшегося с ребенком после развода.

Проживание ребенка с отцом

Если после расторжения брака ребенок по договоренности родителей или решению суда остался с отцом, это автоматически не означает, что мужчина воспитывает его самостоятельно.

Чтобы получить отсрочку на этом основании, военнообязанному придется официально подтвердить факт самостоятельного воспитания и содержания. Законодательство относит к таким случаям специфические обстоятельства со стороны матери: ее смерть; лишение ее родительских прав; признание матери безвестно отсутствующей; отбывание матерью наказания в местах лишения свободы.

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Множество детей и нюанс с алиментами

Мужчина, на иждивении которого находятся трое или более детей в возрасте до 18 лет, сохраняет право на отсрочку и после развода.

Однако здесь есть важная деталь – уплата алиментов. Если у военнообязанного есть задолженность по алиментам, превышающая сумму платежей за три месяца, право на отсрочку по данному основанию теряется.

Уход за бывшей женой и ребенком

После официального расторжения брака мужчина теряет право на отсрочку, связанную с семейным статусом супругов. В частности, он больше не может оформить отсрочку по причине того, что бывшая жена имеет инвалидность или нуждается в постоянном уходе.

Расторжение брака не отменяет других предусмотренных законом семейных обстоятельств. Мужчина по-прежнему может претендовать на отсрочку, если: воспитывает и содержит ребенка с инвалидностью; осуществляет постоянный уход за близкими родственниками, категории которых четко определены украинским законодательством.

Таким образом сам факт развода и совместного проживания с ребенком не является основанием для освобождения от мобилизации. Решающими факторами остаются конкретные жизненные обстоятельства и наличие полного пакета подтверждающих документов для ТЦК и СП.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Кировоградской области юрисконсульта медицинского учреждения мобилизовали на следующий день после окончания срока его предыдущей брони – именно тогда работодатель подал новое заявление на отсрочку. Мужчина обжаловал в суде решение военно-врачебной комиссии о годности к службе и приказ территориального центра комплектования о его призыве.

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