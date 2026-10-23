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Могут ли сотрудники ТЦК вручать повестки ночью и заходить в жилье: подробное объяснение

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
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Могут ли сотрудники ТЦК вручать повестки ночью и заходить в жилье: подробное объяснение
Работа группы оповещения. Иллюстративное фото. Источник: Общественное Черкассы

В Украине представители территориальных центров комплектования (ТЦК) могут вручать повестки круглосуточно, в том числе и в ночное время. Однако это не дает им права самовольно входить в частный дом или квартиру без согласия жильцов.

Подробности рассказал военный юрист Данило Гончаренко в комментарии Телеграф. Он объяснил, при каких условиях такие действия законны и когда проникновение в жилье возможно без разрешения владельца.

ТЦК имеют право оповещать круглосуточно, но есть ограничения

Юрист объяснил, что действующие правила позволяют представителям ТЦК вручать повестки военнообязанным и резервистам в любое время суток. Это предусмотрено пунктом 35 Порядка, утвержденного постановлением Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года.

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Оповещение может происходить по месту жительства, работы или учебы, в общественных местах, зданиях, а также на блокпостах. Однако разрешение вручать повестки круглосуточно не дает сотрудникам ТЦК права без согласия жильцов проникать в их дома.

"Поэтому сам факт вручения повестки после 22:00 или ночью не свидетельствует о нарушении закона. Но круглосуточное оповещение не дает ТЦК дополнительных полномочий на принудительное проникновение в жилье", – подчеркнул он.

Гончаренко подчеркнул, что представители ТЦК не имеют права самовольно заходить в частный дом или квартиру без согласия жильцов. Неприкосновенность жилища гарантирует статья 30 Конституции Украины.

Когда возможно принудительное проникновение в жилье

Юрист добавил, что статья 38 Закона Украины "О Национальной полиции" предусматривает несколько исключений, при которых правоохранители могут попасть в жилье без предварительного разрешения суда.

Это допускается, если;

– необходимо спасти жизнь людей во время чрезвычайной ситуации;

– задержать подозреваемого, которого непосредственно преследуют в связи с предполагаемым преступлением;

– немедленно пресечь правонарушение, представляющее угрозу для жизни людей внутри помещения.

"Само по себе военное положение, наличие повестки или участие полицейского в группе оповещения не дают автоматического права выламывать двери", – подытожил он.

Напомним, за нарушение правил воинского учета в особый период предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тыс. грн. Однако при определенных обстоятельствах гражданин может заплатить лишь половину минимальной суммы штрафа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине начал работать новый механизм добровольного призыва во время мобилизации. Теперь желающие пройти службу смогут оформиться непосредственно через выбранную воинскую часть, а командиры получили право самостоятельно направлять кандидатов на военно-врачебную комиссию.

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