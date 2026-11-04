Могут ли мобилизовать мужчин с третьей группой инвалидности: подробное объяснение

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыВ деле фигурируют топ-чиновники СБУ и Осипов. Иллюстративное фото.НАБУ устроило масштабные обыски из-за крышевания колл-центров: в деле фигурируют высокопоставленные чиновники СБУ и ОсиповПять знаков зодиака неожиданно разбогатеют: деньги будут приходить просто в рукиПять знаков зодиака неожиданно разбогатеют: деньги будут приходить просто в рукиДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаОт бизнес-идеи до гранта: во Львове состоялась практическая встреча для предпринимателейОт бизнес-идеи до гранта: во Львове состоялась практическая встреча для предпринимателейНАБУ задержало генерала СБУ, который угрожал применением оружия: все подробностиНАБУ задержало генерала СБУ, который угрожал применением оружия: все подробностиИскусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – БенавидесИскусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – БенавидесИллюстрация - заправка автоУкраинские АЗС обновили цены на бензин: сколько теперь стоит литр топливаОтключения света в Киеве в начале октября 2025 годаУкраинцам отключают свет в экстренном режиме: где самая сложная ситуация, а где действуют графики"Твою красоту невозможно не заметить": Милла Йовович показала, какой выросла ее 19-летняя дочь с украинскими корнями"Твою красоту невозможно не заметить": Милла Йовович показала, какой выросла ее 19-летняя дочь с украинскими корнями
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Могут ли мобилизовать мужчин с третьей группой инвалидности: подробное объяснение

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read4 мин
111
Могут ли мобилизовать мужчин с третьей группой инвалидности: подробное объяснение
Иллюстративное фото

Мужчины с III группой инвалидности имеют право на отсрочку от мобилизации в Украине в 2026 году. Законодательство не устанавливает ограничений в зависимости от группы инвалидности, поэтому это основание распространяется на людей с I, II и III группами.

В то же время для получения отсрочки необходимо официально подтвердить свой статус и надлежащим образом оформить документы. Как это сделать, нужно ли проходить военно-врачебную комиссию и когда отсрочку продлевают автоматически – рассказывает OBOZ.UA.

Могут ли мобилизовать человека с III группой инвалидности в 2026 году

Военнообязанные, которым в установленном законом порядке присвоили любую группу инвалидности, не подлежат призыву во время мобилизации. Это предусмотрено пунктом 2 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
2,4 т.
Какие кустарники нужно обрезать перед зимой: как правильно это сделать
2,4 т.
Какие кустарники нужно обрезать перед зимой: как правильно это сделать
Мария ШевчукМария Шевчук
2,5 т.
Заряд из воздуха и иммунитет к пулям: украинцы везут из Токио аккумуляторный щит для ВСУ в обход Китая
2,5 т.
Заряд из воздуха и иммунитет к пулям: украинцы везут из Токио аккумуляторный щит для ВСУ в обход Китая
Игорь ЛуценкоИгорь Луценко
2,0 т.
Когда государство вспомнит, что именно оно должно заниматься мобилизацией?
2,0 т.
Когда государство вспомнит, что именно оно должно заниматься мобилизацией?

В этой норме нет разделения на I, II или III группы. Соответственно, человек с официально установленной III группой имеет такое же право на отсрочку, как и люди с другими группами инвалидности.

Также не имеет значения, из-за какого именно заболевания или нарушения здоровья человеку установили инвалидность. Главное условие – статус должен быть оформлен в соответствии с действующей процедурой.

При этом сам диагноз, медицинская справка о заболевании, больничный или направление на оценку повседневного функционирования еще не подтверждают установление инвалидности. Для получения отсрочки необходимо иметь официальные документы, удостоверяющие соответствующий статус.

Можно ли добровольно пойти служить с III группой инвалидности

Наличие инвалидности не лишает человека права добровольно поступить на военную службу. Часть вторая статьи 23 Закона о мобилизации предусматривает, что военнообязанные с инвалидностью могут быть приняты на военную службу по контракту.

То есть отсрочка защищает от принудительного призыва во время мобилизации, но не запрещает добровольно вступить в войска.

В то же время возможность прохождения службы определяется с учетом установленных требований и состояния здоровья кандидата.

Как оформить отсрочку с III группой инвалидности в 2026 году

Наличие инвалидности является законным основанием для отсрочки, однако ее необходимо надлежащим образом оформить. В 2026 году это можно сделать двумя способами: через приложение Резерв+ или лично через ЦНАП.

Через Резерв+

Для оформления отсрочки онлайн нужно:

  • открыть в приложении раздел "Сервисы";
  • выбрать пункт "Запрос на отсрочку";
  • указать соответствующее основание;
  • отправить запрос.

После этого система проверит информацию через государственные реестры. Если данные подтвердятся, отсрочка отобразится в электронном военно-учетном документе.

Через ЦНАП

Если оформить отсрочку онлайн не удается, можно обратиться в центр предоставления административных услуг. Там примут необходимые документы и передадут их на рассмотрение соответствующей комиссии.

Важно, что ЦНАП самостоятельно не принимает решение о предоставлении отсрочки.

Для подтверждения III группы инвалидности могут понадобиться:

  • справка к акту осмотра МСЭК;
  • выписка из решения экспертной команды по оцениванию повседневного функционирования человека;
  • удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;
  • пенсионное удостоверение или удостоверение о назначении социальной помощи, где указана группа и причина инвалидности;
  • справка для получения льгот лицами с инвалидностью.

Перечень документов определен приложением 5 к Порядку, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины №560.

Отдельно стоит отметить, что ликвидация МСЭК не сделала недействительными ранее выданные справки. Если инвалидность установили ранее, а документы остаются действительными, проходить повторную оценку только из-за смены системы не нужно.

Нужно ли проходить ВЛК, если есть III группа инвалидности

Наличие инвалидности и прохождение военно-врачебной комиссии – это разные процедуры. ВЛК определяет пригодность человека к военной службе, но не устанавливает и не отменяет группу инвалидности.

По общему правилу военнообязанных, у которых есть действующая отсрочка, не направляют на медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе. Это предусмотрено пунктом 63 Порядка №560.

Также человек с инвалидностью не должен повторно проходить ВЛК только из-за того, что истек срок предыдущего заключения о пригодности.

В то же время законодательство предусматривает отдельные исключения. В частности, пройти медицинский осмотр можно по собственному желанию или в случае, если человек планирует поступить на военную службу по контракту.

Поэтому само требование пройти ВЛК не означает, что человек утратил право на отсрочку из-за инвалидности.

Когда отсрочку по инвалидности продлевают автоматически

Если основание для отсрочки остается действующим, ее продление во время продления мобилизации может происходить автоматически. Это касается и людей с инвалидностью, сведения о которых подтверждаются государственными реестрами.

Проверить актуальный статус отсрочки можно в приложении Резерв+. После автоматического продления соответствующая информация должна обновиться в электронном военно-учетном документе.

Если система не подтверждает право на отсрочку, причиной могут быть отсутствующие или некорректные сведения в государственных реестрах.

В таком случае стоит проверить информацию, повторить запрос или обратиться в ЦНАП с документами, подтверждающими инвалидность.

Таким образом, в 2026 году III группа инвалидности является полноценным законным основанием для отсрочки от мобилизации, если статус официально установлен. Закон не ограничивает это право только людьми с I или II группами инвалидности. Оформить отсрочку можно через Резерв+ или ЦНАП, а при наличии подтвержденных данных в государственных реестрах она может продлеваться автоматически.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Украине рассматривают возможность усиления ответственности за уклонение от мобилизации. В частности, среди предложенных мер – арест банковских счетов, временное ограничение права управлять автомобилем и другие санкции. При этом эти инициативы еще не утверждены и требуют законодательного урегулирования.

Похожие темы
Отсрочка от мобилизацииМобилизация в УкраинеТЦКинвалидность
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!