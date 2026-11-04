Могут ли мобилизовать мужчин с третьей группой инвалидности: подробное объяснение
Мужчины с III группой инвалидности имеют право на отсрочку от мобилизации в Украине в 2026 году. Законодательство не устанавливает ограничений в зависимости от группы инвалидности, поэтому это основание распространяется на людей с I, II и III группами.
В то же время для получения отсрочки необходимо официально подтвердить свой статус и надлежащим образом оформить документы. Как это сделать, нужно ли проходить военно-врачебную комиссию и когда отсрочку продлевают автоматически – рассказывает OBOZ.UA.
Могут ли мобилизовать человека с III группой инвалидности в 2026 году
Военнообязанные, которым в установленном законом порядке присвоили любую группу инвалидности, не подлежат призыву во время мобилизации. Это предусмотрено пунктом 2 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В этой норме нет разделения на I, II или III группы. Соответственно, человек с официально установленной III группой имеет такое же право на отсрочку, как и люди с другими группами инвалидности.
Также не имеет значения, из-за какого именно заболевания или нарушения здоровья человеку установили инвалидность. Главное условие – статус должен быть оформлен в соответствии с действующей процедурой.
При этом сам диагноз, медицинская справка о заболевании, больничный или направление на оценку повседневного функционирования еще не подтверждают установление инвалидности. Для получения отсрочки необходимо иметь официальные документы, удостоверяющие соответствующий статус.
Можно ли добровольно пойти служить с III группой инвалидности
Наличие инвалидности не лишает человека права добровольно поступить на военную службу. Часть вторая статьи 23 Закона о мобилизации предусматривает, что военнообязанные с инвалидностью могут быть приняты на военную службу по контракту.
То есть отсрочка защищает от принудительного призыва во время мобилизации, но не запрещает добровольно вступить в войска.
В то же время возможность прохождения службы определяется с учетом установленных требований и состояния здоровья кандидата.
Как оформить отсрочку с III группой инвалидности в 2026 году
Наличие инвалидности является законным основанием для отсрочки, однако ее необходимо надлежащим образом оформить. В 2026 году это можно сделать двумя способами: через приложение Резерв+ или лично через ЦНАП.
Через Резерв+
Для оформления отсрочки онлайн нужно:
- открыть в приложении раздел "Сервисы";
- выбрать пункт "Запрос на отсрочку";
- указать соответствующее основание;
- отправить запрос.
После этого система проверит информацию через государственные реестры. Если данные подтвердятся, отсрочка отобразится в электронном военно-учетном документе.
Через ЦНАП
Если оформить отсрочку онлайн не удается, можно обратиться в центр предоставления административных услуг. Там примут необходимые документы и передадут их на рассмотрение соответствующей комиссии.
Важно, что ЦНАП самостоятельно не принимает решение о предоставлении отсрочки.
Для подтверждения III группы инвалидности могут понадобиться:
- справка к акту осмотра МСЭК;
- выписка из решения экспертной команды по оцениванию повседневного функционирования человека;
- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;
- пенсионное удостоверение или удостоверение о назначении социальной помощи, где указана группа и причина инвалидности;
- справка для получения льгот лицами с инвалидностью.
Перечень документов определен приложением 5 к Порядку, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины №560.
Отдельно стоит отметить, что ликвидация МСЭК не сделала недействительными ранее выданные справки. Если инвалидность установили ранее, а документы остаются действительными, проходить повторную оценку только из-за смены системы не нужно.
Нужно ли проходить ВЛК, если есть III группа инвалидности
Наличие инвалидности и прохождение военно-врачебной комиссии – это разные процедуры. ВЛК определяет пригодность человека к военной службе, но не устанавливает и не отменяет группу инвалидности.
По общему правилу военнообязанных, у которых есть действующая отсрочка, не направляют на медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе. Это предусмотрено пунктом 63 Порядка №560.
Также человек с инвалидностью не должен повторно проходить ВЛК только из-за того, что истек срок предыдущего заключения о пригодности.
В то же время законодательство предусматривает отдельные исключения. В частности, пройти медицинский осмотр можно по собственному желанию или в случае, если человек планирует поступить на военную службу по контракту.
Поэтому само требование пройти ВЛК не означает, что человек утратил право на отсрочку из-за инвалидности.
Когда отсрочку по инвалидности продлевают автоматически
Если основание для отсрочки остается действующим, ее продление во время продления мобилизации может происходить автоматически. Это касается и людей с инвалидностью, сведения о которых подтверждаются государственными реестрами.
Проверить актуальный статус отсрочки можно в приложении Резерв+. После автоматического продления соответствующая информация должна обновиться в электронном военно-учетном документе.
Если система не подтверждает право на отсрочку, причиной могут быть отсутствующие или некорректные сведения в государственных реестрах.
В таком случае стоит проверить информацию, повторить запрос или обратиться в ЦНАП с документами, подтверждающими инвалидность.
Таким образом, в 2026 году III группа инвалидности является полноценным законным основанием для отсрочки от мобилизации, если статус официально установлен. Закон не ограничивает это право только людьми с I или II группами инвалидности. Оформить отсрочку можно через Резерв+ или ЦНАП, а при наличии подтвержденных данных в государственных реестрах она может продлеваться автоматически.
Ранее OBOZ.UA писал, что в Украине рассматривают возможность усиления ответственности за уклонение от мобилизации. В частности, среди предложенных мер – арест банковских счетов, временное ограничение права управлять автомобилем и другие санкции. При этом эти инициативы еще не утверждены и требуют законодательного урегулирования.