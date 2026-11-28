В Украине предельный мобилизационный возраст достигает 60 лет, поэтому даже в 50–59 лет гражданина без законных оснований с учета не снимут. Мужчины, которые уже давно должны были быть сняты с воинского учета, даже через суд не могут добиться освобождения от мобилизации.

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Об этом сообщил адвокат Роман Симутин. Исключение – это если военнообязанный достиг 45 лет еще до вступления в силу изменений в закон 13 августа 2014 года, тогда у него есть шанс сняться с учета.

Что известно

Сейчас Кабинет министров не готов инициировать снижение предельного мобилизационного возраста и обещает рассмотреть этот вопрос только в случае проработки проектов от Минобороны.

Чтобы не служить в 50+ лет, человек должен иметь законную отсрочку или бронирование.

Адвокат подчеркнул, что безусловного исключения с учета через суд в большинстве случаев добиться невозможно, особенно если у человека нет соответствующей отметки в военном билете.

В качестве примера он привел дело Днепропетровского окружного административного суда. В той ситуации мужчина утверждал, что имел право на исключение с учета еще в 2012 году, когда ему исполнилось 45 лет. Однако суд не согласился – поскольку ему сейчас 59 лет, он еще подлежит мобилизации.

"Сегодня ТЦК все равно: вам 50 или даже 59 лет, значит, они могут законно мобилизовать вас. Формально можно мобилизовать мужчину даже за день до его 60-летия. Бумага же все стерпит. А ТЦК получает нужную галочку и плюс одного мобилизованного. Система сейчас работает так, чтобы выполнить только план", – рассказал адвокат.

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Роман Симутин объяснил, что единственный способ доказать право на снятие с учета – это если военнообязанный достиг 45 лет еще до вступления в силу изменений в закон 13 августа 2014 года. К тому же шансы на победу высоки, если у человека есть соответствующие записи в военно-учетном документе.

Однако даже если мужчину мобилизовали в 50+ лет, есть шансы, что его все же направят служить с учетом фактического состояния здоровья мужчины, опыта и специализации. Поэтому такого человека могут направить в тыловые подразделения, в логистические, ремонтные и технические службы.

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