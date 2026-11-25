Военнообязанные украинцы могут сняться с розыска территориального центра комплектования без личного визита в ТЦК. Для этого предусмотрено несколько способов: воспользоваться приложением "Резерв+", отправить письменное обращение или привлечь адвоката.

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Как объясняет юрист Эдгар Симонян в материале юридической компании "Правовая помощь", выбор способа зависит от оснований, по которым человека объявили в розыск. Ведь в одних случаях вопрос можно решить уплатой штрафа, а в других – придется добиваться исправления сведений в реестре "Оберіг".

Как сняться с розыска ТЦК через "Резерв+"

Один из способов сняться с розыска ТЦК – уплатить штраф через раздел "Штрафы онлайн" в приложении "Резерв+". Однако воспользоваться этой возможностью можно только при четырех видах нарушений (по состоянию на 10 ноября 2026 года):

неявки по повестке;

непрохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);

неприбытия для постановки на воинский учет, в частности после смены места жительства, для внутренне перемещенных лиц или после освобождения из мест лишения свободы;

непредоставления имущества во время мобилизации.

Неуточнение военно-учетных данных в этот перечень не входит. Кроме того, через приложение нельзя уплатить произвольный штраф или прекратить уголовный розыск.

Для этого нужно подать заявление о признании нарушения и согласиться на рассмотрение дела без личного присутствия. То есть человек официально признает совершенное нарушение и соглашается, что дело рассмотрят без него.

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После получения заявления ТЦК должен вынести постановление в течение трех дней. Минимальный штраф в особый период составляет 17 000 грн, однако в случае добровольного признания нарушения можно уплатить половину суммы – 8 500 грн.

Постановление можно обжаловать в течение 10 дней. Еще 10 календарных дней отведено для уплаты штрафа со скидкой. Если не воспользоваться этой возможностью, по истечении 30 дней с момента вступления постановления в законную силу дело могут передать в исполнительную службу. В таком случае штраф удваивается – до 34 000 грн, а дополнительно придется оплатить расходы на исполнительное производство.

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При этом сроки в приложении и Кодексе Украины об административных правонарушениях (КУоАП) не совпадают: "Резерв+" предупреждает о передаче дела исполнителям через 20 дней, тогда как закон предусматривает 30 дней.

Учитывая это расхождение, юрист советует уплатить 8 500 грн в течение первых 20 дней с даты вынесения постановления. Если же дело передали в исполнительную службу раньше, чем это допускает закон, стоит обратиться за юридической помощью.

После уплаты штрафа платеж обычно подтверждается в течение 24 часов. При этом красная отметка о розыске исчезнет только после того, как ТЦК обновит соответствующие сведения в реестре "Оберіг". Минобороны не установило четкого срока для такого обновления. Если отметка не исчезает, нужно обратиться в территориальный центр и предоставить квитанцию об оплате.

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Важно помнить, что уплата штрафа не отменяет другие возможные нарушения и не освобождает от обязанностей воинского учета. В частности, если военно-учетные данные до сих пор не обновлены, это необходимо сделать. А получение новой повестки означает, что человек снова должен явиться по вызову.

Как убрать ошибочную запись без уплаты штрафа

Если человека внесли в розыск по ошибке, он может добиться исправления сведений в реестре "Оберіг" без уплаты штрафа. Для этого нужно обратиться непосредственно в ТЦК, который внес соответствующую запись.

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Заявление можно отправить по почте с подтверждением вручения или по электронной почте. К обращению следует приложить копии документов, подтверждающих ошибку. Оригиналы документов стоит оставить у себя.

В заявлении нужно указать личные данные, название территориального центра, описать неточность и привести доказательства. Также важно четко сформулировать требование: исправить сведения в реестре и, если оснований для розыска нет, отозвать обращение в полицию.

В то же время правоохранители не имеют полномочий самостоятельно менять записи в "Обереге" – это может сделать только ТЦК. Полиция может сообщить о собственных действиях, в частности о получении обращения от территориального центра.

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Согласно Закону Украины "Об обращениях граждан", ответ должны предоставить в течение 15 дней, если дополнительная проверка не требуется. В других случаях срок рассмотрения составляет до одного месяца. При необходимости его могут продлить до 45 дней, но об этом должны уведомить заявителя.

Можно ли привлечь адвоката

Решить вопрос с розыском без личного визита в ТЦК можно также с помощью адвоката. Он может выяснить, на каком основании человека объявили в розыск, получить необходимые документы и подготовить обращение в территориальный центр или иск в суд.

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На адвокатский запрос должны ответить в течение пяти рабочих дней. Если для подготовки информации нужно обработать значительный объем документов, этот срок могут продлить до 20 рабочих дней. В таком случае продление должны обосновать.

К запросу прилагают заверенные копии свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и ордера или поручения системы бесплатной правовой помощи. Отдельная нотариальная доверенность для этого не нужна.

В то же время полномочия адвоката ограничены: он не может вместо клиента пройти ВЛК или выполнить его обязанности по воинскому учету. Поэтому эти требования человек должен выполнять самостоятельно.

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Когда розыск можно оспорить в суде

Если штраф наложили безосновательно или человека ошибочно внесли в реестр "Оберіг", он может защитить свои права в суде. При этом следует различать два вида обжалования: постановления об административном взыскании и самой записи в реестре или бездействия ТЦК, который отказывается ее исправить.

В первом случае постановление можно обжаловать в местном общем суде в течение 10 дней со дня его вынесения. Если этот срок пропущен по уважительным причинам, вместе с иском можно подать ходатайство о его восстановлении и предоставить доказательства.

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Если же человек обжалует внесение сведений в реестр или отказ ТЦК исправить ошибку, обычно нужно обращаться в окружной административный суд. На это отводится шесть месяцев со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.

В 2026 году судебный сбор за обжалование постановления об административном штрафе составляет 665,60 грн, а за подачу отдельного искового требования неимущественного характера – 1 331,20 грн.

На время рассмотрения дела можно также подать ходатайство об обеспечении иска, например, попросить суд приостановить действие обжалуемого решения. Однако суд не обязан автоматически удовлетворять такое ходатайство – для этого должны быть предусмотренные законом основания.

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Важно учитывать, что отмена штрафа сама по себе не означает автоматического снятия с розыска. Если суд отменит только постановление об административном взыскании, для исправления сведений в реестре "Оберіг" может потребоваться отдельное обращение в ТЦК.

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