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Можно ли собирать червивые грибы: правила для новичков

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read3 мин
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Можно ли собирать червивые грибы: правила для новичков
Все зависит от степени поражения грибов червями
Источник: Pexels

Грибной сезон набирает обороты, и к "тихой охоте" присоединяется немало новичков. Один из вопросов, который волнует начинающих больше всего, – это сбор червивых грибов.

Пригодны ли к употреблению грибы со следами жизнедеятельности насекомых? Насколько это безопасно? Информация на эту тему может удивить многих. Подробнее в этом вопросе разбиралось издание Interia Kobieta.

Каких правил следует придерживаться при сборе грибов в лесу

Ключевые правила сбора грибов должны быть понятны каждому грибнику еще до выхода в лес. Собирать следует только и исключительно съедобные, хорошо известные экземпляры, в отношении которых нет ни малейших сомнений. Существует немало безопасных для употребления видов, которые очень похожи на ядовитые, поэтому, если вы не понимаете, что это за гриб, оставьте его в покое.

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Грибы рекомендуется собирать в плетеные корзины, а не в полиэтиленовые пакеты. Из-за недышащей тары они могут заплесневеть и быстрее портиться. Кроме того, во время прогулок по лесу нельзя шуметь, пугать лесных животных, а также строго запрещено оставлять мусор.

Не стоит также уничтожать и топтать те грибы, которые вы не собираете. Они служат пищей для диких животных и являются важной частью экосистемы. Просто обойдите такую шляпку стороной.

А что же делать, если во время сбора вам попался съедобный гриб со следами личинок или насекомых? Можно ли срезать поврежденную часть, а остальное положить в корзину?

Можно ли собирать червивые грибы: правила для новичков

Якщо ураження незначне, гриб вважається безпечним

Источник: Unsplash

Эту ошибку допускают даже опытные грибники

Безопасность употребления съедобных грибов, на которых видны следы насекомых, личинок или слизней, зависит от степени поражения. Это не означает, что гриб становится ядовитым – это скорее вопрос эстетики. Съедобные грибы, лишь слегка поврежденные червями, можно очистить, вырезав испорченные части, после чего подвергнуть термической обработке и употреблять в пищу.

Однако специалисты санитарно-эпидемиологических служб подчеркивают: сильно червивые грибы собирать, а тем более есть, не стоит. В ходах, прогрызенных насекомыми, скапливаются их отходы и бактерии, вызывающие гниение тканей, а это может привести к сильным расстройствам пищеварения и пищевым отравлениям. Эксперты советуют безжалостно выбрасывать грибы, которые из-за червей стали совершенно мягкими, губчатыми или буквально распадаются в руках.

Влияет ли погода на червивость грибов

Погодные условия имеют решающее значение для того, в каком состоянии мы находим грибы в лесу. Летом и в начале осени из-за высоких температур насекомые чрезвычайно активны, а цикл развития личинок сокращается до минимума. В этот период значительная часть съедобных грибов может оказаться червивой – даже совсем молодые экземпляры.

Когда же наступает прохлада и первые заморозки, активность взрослых насекомых резко падает, поэтому грибы, собранные поздней осенью, обычно абсолютно здоровы и чисты. Степень червивости зависит и от конкретного вида: личинки насекомых предпочитают грибы с мягкой, мясистой и ароматной мякотью – например, белые грибы, подберезовики или маслятки. Зато более устойчивы к поражению лисички, рыжики и вешенки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как распознать в лесу съедобные грибы.

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