Вы покупаете картофель, кладете его в кухонный шкаф, и через несколько дней замечаете, что некоторые клубни начинают менять цвет. Кожура становится зеленоватой, иногда лишь в одном месте, а иногда почти по всей поверхности. Означает ли это, что картофель испортился? Не обязательно, но это признак, который не следует игнорировать.

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Картофель зеленеет под воздействием света, который стимулирует выработку хлорофилла. Это тот же зеленый пигмент, который содержится в листьях растений. Сам по себе хлорофилл не вреден, но в клубнях, подвергающихся воздействию света, могут происходить другие, менее полезные изменения, пишет OBOZ.UA.

Чаще всего проблема возникает, когда картофель хранится в светлой комнате, на кухонной столешнице, в прозрачном пакете или в коробке у окна. Его не нужно подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Даже длительное воздействие рассеянного света может привести к постепенному позеленению кожуры.

Интересно, что картофель может зеленеть еще до сбора урожая. Это происходит, когда клубни растут слишком близко к поверхности и оголяются под землей. Вот почему так важно регулярно присыпать растения почвой или окучивать их во время выращивания.

Ядовит ли зеленый картофель: остерегайтесь соланина

Зеленый цвет картофеля сам по себе не токсичен, но может свидетельствовать о повышенном содержании гликоалкалоидов, прежде всего α-соланина и α-чаконина. Это природные соединения, которые растение вырабатывает, в частности, для защиты от вредителей.

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Небольшое количество этих веществ также присутствует в здоровом картофеле. Проблема начинается, когда их концентрация чрезмерно возрастает. Этому способствует не только воздействие света, но и повреждение клубней или неправильные условия хранения.

Гликоалкалоиды обычно в наибольшем количестве накапливаются непосредственно под кожурой, вокруг глазков и в ростках. Употребление чрезмерного количества этих соединений может вызвать тошноту, боль в животе, рвоту и диарею. Резкий горький вкус или ощущение жжения во рту также могут быть характерным признаком.

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Стоит отметить, однако, что интенсивность зеленого цвета не является точным показателем содержания соланина. В картофеле может быть повышенная концентрация гликоалкалоидов даже без заметных крупных зеленых пятен. Поэтому, помимо цвета, следует также обращать внимание на его твердость, состояние кожуры и наличие ростков.

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