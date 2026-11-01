Можно ли использовать листья ореха в качестве мульчи и удобрения: что нужно знать
Осенью, когда опадает листва грецкого ореха, у хозяев возникает вопрос, что с ней делать. Одни собирают ее в мешки и вывозят с участка, другие сжигают, а некоторые пытаются использовать как натуральное удобрение.
Однако у листьев ореха есть свои особенности, которые стоит учитывать, прежде чем раскладывать их на грядках или добавлять в компост. OBOZ.UA рассказывает, что листья ореха можно использовать в саду и огороде, но важно правильно их подготовить и не спешить применять свежими возле всех растений.
Можно ли использовать листья ореха в качестве мульчи
Свежие листья грецкого ореха лучше не раскладывать толстым слоем прямо на грядках, особенно возле растений, чувствительных к природным веществам, содержащимся в орехе. В частности, в листьях есть юглон – соединение, которое при определенных условиях может подавлять рост некоторых растений.
При этом содержание юглона в листьях ниже, чем в корнях ореха, а его воздействие зависит от вида растения и условий выращивания.
Если планируете использовать листья для мульчирования, безопаснее сначала компостировать их. Целые листья могут слеживаться плотным слоем, из-за чего хуже проходят вода и воздух. Измельчение помогает им быстрее разлагаться.
Как сделать удобрение из листьев ореха
Самый практичный вариант – заложить листья в компостную кучу.
- Соберите листья. Выбирайте здоровые, без заметных признаков болезней.
- Измельчите их. Так они будут быстрее разлагаться.
- Смешайте с другой органикой. Добавляйте скошенную траву, растительные остатки и другие материалы, богатые азотом.
- Поддерживайте умеренную влажность. Компост не должен пересыхать или превращаться в мокрую, уплотненную массу.
- Время от времени перемешивайте. Это поможет обеспечить доступ воздуха и ускорить разложение.
При правильном компостировании юглон постепенно разрушается. Готовый компост должен быть темным, рассыпчатым и пахнуть землей. Исходные растительные остатки в нем почти не должны различаться.
Не стоит использовать свежую листовую массу как готовое удобрение: она еще не разложилась и не приобрела свойств зрелого компоста.
Можно ли оставить листья под орехом
Если листья опали под самим деревом, их можно собрать и отправить в компост, а не сжигать. Также можно оставить часть листьев для естественного разложения в саду, если они здоровы и не образуют слишком плотного слоя.
Для грядок лучше использовать зрелый компост, а не свежие листья ореха. Особенно осторожно следует действовать рядом с молодыми растениями и культурами, чувствительными к юглону.
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