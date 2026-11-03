Можно ли отменить штраф от ТЦК и что показывает судебная практика: подробное объяснение

В Украине военнообязанные могут обжаловать постановления территориальных центров комплектования об административных штрафах, если при вручении повестки или рассмотрении дела были допущены нарушения. В то же время сам факт отправки документа по почте не доказывает, что человек был надлежащим образом уведомлен о вызове.

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Об этом говорится в материале "Судебно-юридической газеты". Одним из оснований для обжалования является направление повестки по неправильному адресу.

В частности, если военнообязанный своевременно обновил учетные данные и сообщил актуальное место жительства, ТЦК должен учитывать эту информацию при отправке документов.

Такой случай рассмотрел Пятый апелляционный административный суд по делу № 766/11383/25. 21 апреля 2026 года он отменил штраф в размере 17 тыс. гривен, поскольку повестку направили не по тому адресу, который мужчина указал при обновлении данных. Кроме того, суд выяснил, что почтовое отправление с указанным ТЦК трек-номером не было зарегистрировано в системе "Укрпошты".

Еще одно нарушение касается получения повестки родственниками. Согласно пункту 41 Порядка № 560, подтверждением личного вручения является подпись самого военнообязанного, видеозапись вручения или ознакомления с содержанием документа.

Также пункт 82 Правил предоставления услуг почтовой связи предусматривает личное вручение адресату заказных писем с пометкой "Повестка ТЦК". Поэтому подпись жены, матери или другого члена семьи сама по себе не подтверждает надлежащее оповещение военнообязанного.

Важное значение имеет и соблюдение почтой процедуры уведомления о поступлении письма. Если адресата нет дома, работник почты должен сообщить ему по телефону и/или оставить соответствующее уведомление в почтовом ящике. Если в течение трех рабочих дней человек не забрал отправление, письмо возвращают отправителю с соответствующей отметкой.

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На это обратил внимание Тернопольский горрайонный суд по делу № 607/15221/26 от 27 июля 2026 года. Мужчину оштрафовали на 17 тыс. гривен за неявку по повестке, которая вернулась в ТЦК с пометкой "получатель отсутствует по указанному адресу".

Истец утверждал, что почта не сообщала ему о поступлении письма. Суд также учел, что мужчина вовремя обновил военно-учетные данные, имел оформленную отсрочку и самостоятельно прибыл в ТЦК после того, как увидел информацию о нарушении в приложении "Резерв+". В итоге постановление о штрафе отменили, а производство закрыли.

Главные истории дня

ТЦК должен располагать доказательствами не только формирования повестки, но и фактической отправки документа и результатов его доставки. Копия повестки или запись в соответствующей информационной системе сами по себе не подтверждают, что военнообязанного надлежащим образом уведомили.

Этот вопрос рассматривал Белоцерковский горрайонный суд по делу № 357/3128/26. 18 августа 2026 года он отменил штраф в размере 25 500 гривен, наложенный на мужчину за неявку по повестке для уточнения персональных данных.

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ТЦК утверждал, что отправил документ заказным письмом. Однако в материалах дела не было подтверждений личного вручения или уведомления адресата по телефону либо через почтовый ящик. Суд пришел к выводу, что надлежащее оповещение не было доказано, а потому мужчину нельзя привлечь к ответственности за неявку.

Отдельно суд установил нарушение права мужчины на участие в рассмотрении административного дела. Согласно статье 268 Кодекса Украины об административных правонарушениях, человек имеет право знакомиться с материалами, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и пользоваться правовой помощью.

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Рассмотрение дела в отсутствие военнообязанного возможно только при условии, что есть подтверждение его своевременного уведомления о дате, времени и месте заседания. Если таких доказательств нет, это может стать отдельным основанием для отмены постановления ТЦК.

Перед обращением в суд стоит проверить материалы административного дела и выяснить, правильно ли указан адрес для доставки повестки, подтверждена ли ее отправка и соблюдала ли почта установленные правила вручения.

Также важно проверить, уведомили ли военнообязанного о рассмотрении дела в отношении него и имел ли он возможность воспользоваться своими процессуальными правами.

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Обжаловать постановление ТЦК можно в местном общем суде как административном в течение 10 дней со дня его вынесения. Если этот срок пропущен по уважительным причинам, человек может подать ходатайство о его восстановлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по общему правилу мужчины в возрасте от 18 до 24 лет не подлежат мобилизации. Однако есть исключения, согласно которым призыву в ноябре могут подлежать те, кто имеет статус военнообязанного.