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Можно ли сажать гортензии осенью: как правильно

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
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Можно ли сажать гортензии осенью: как правильно
Хотите иметь пышные гортензии — высаживайте их осенью. Источник: Pexels

Пышное и обильное цветение гортензий летом требует подготовки еще за несколько месяцев. Эти многолетние кустарники лучше всего чувствуют себя в умеренном климате (или, по крайней мере, в тени во второй половине дня).

А лучшим временем для посадки гортензий считается осень. Конечно, если правильно спланировать процесс, чтобы растения успели адаптироваться в период между летней жарой и зимним покоем. Как это сделать, разбиралось издание Southern Living.

Можно ли сажать гортензию осенью

Да, это лучший период. Осенью главная задача растения — развитие корневой системы, а умеренно тёплая и прохладная погода как нельзя лучше способствует этому процессу. Осенью почва остаётся ещё тёплой, но летнее солнце уже теряет свою агрессивность. Поскольку гортензии очень влаголюбивы, осенние условия прекрасно подходят для их акклиматизации. Палящее солнце больше не высушивает землю, а осенние дожди обеспечивают необходимый уровень увлажнения.

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Впрочем, затягивать с посадкой не стоит. Оптимально высадить гортензию в открытый грунт как минимум за шесть недель до первых заморозков. Это даст кусту достаточно времени для формирования крепких корней и успешного укоренения.

Можно ли сажать гортензии осенью: как правильно

Осенняя погода — оптимальная для высадки молодых кустов гортензии. Источник: Pexels

Как правильно сажать гортензию

Для посадки следует выбрать участок, где растение будет защищено от высоких температур. Оптимальным выбором станет место, где солнце освещает куст утром, а во второй половине дня образуется легкая полутень.

Посадочная яма должна быть вдвое больше корневого кома, а почва — питательной и хорошо дренированной. Главное для успешного укоренения до наступления зимнего покоя — это сохранение влаги. Для этого в почву следует добавить компост, замульчировать участок слоем в 5–8 сантиметров и регулярно поливать растение несколько раз в неделю до наступления морозов. В заключение рекомендуется срезать все сухие соцветия, чтобы растение направляло все силы на развитие корней.

Подготовка недавно посаженных гортензий к зиме

Зима становится первым серьёзным испытанием для осенних посадок. В этот период гортензии сбрасывают листья и переходят в состояние покоя, но им всё равно нужна защита от сильных морозов.

Чтобы помочь молодому кусту лучше адаптироваться и окрепнуть, его следует дополнительно защитить или укрыть. На ветреных участках до первых заморозков можно установить вокруг куста временное ограждение и засыпать его сухими листьями.

Также для сохранения тепла в почве подойдет дополнительный слой мульчи или обертывание куста мешковиной. При надлежащем укрытии растение в течение зимы будет активно развивать корни под землей. Уже в марте появятся первые зеленые листочки, а в конце весны — долгожданные бутоны.

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