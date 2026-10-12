Может ли ТЦК наложить штраф повторно: подробное объяснение

В Украине военнообязанные граждане могут повторно получить штраф за нарушение правил воинского учета. Уплата предыдущего штрафа не освобождает от ответственности за новые нарушения. В то же время повторное наложение штрафа возможно только при наличии предусмотренных оснований.

Видео дня

Об этом в Facebook сообщил Житомирский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там объяснили, при каких обстоятельствах военнообязанного могут оштрафовать повторно и какой размер штрафа предусмотрен в период действия особого режима.

При каких условиях ТЦК может повторно оштрафовать военнообязанного

Как пояснили в ТЦК, если гражданина уже привлекали к административной ответственности за несоблюдение правил воинского учета, но в течение года он вновь совершил аналогичное правонарушение, такие действия считаются повторным нарушением.

В течение действия особого периода за нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен. При этом ответственность применяется с учетом обстоятельств конкретного правонарушения и при наличии законных оснований.

В центре комплектования подчеркнули, что уплата штрафа не отменяет обязанности военнообязанного в дальнейшем соблюдать установленные требования. В частности, граждане должны поддерживать актуальность своих военно-учетных данных и своевременно сообщать об их изменениях.

РЕКЛАМА

"Если после уплаты штрафа вновь возникла ситуация, представляющая собой нарушение правил воинского учета, ответственность может наступить повторно — при условии, что для этого имеются предусмотренные законом основания", — пояснили в ТЦК.

Напомним, за нарушение правил воинского учета в период чрезвычайного положения предусмотрен штраф в размере от 17 до 25,5 тыс. грн. При этом при определенных обстоятельствах гражданин может уплатить лишь половину минимальной суммы штрафа.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA,красный статус в приложении "Резерв+" свидетельствует о зафиксированном нарушении правил воинского учета. Он означает, что ТЦК обратился в полицию для розыска и доставки гражданина.