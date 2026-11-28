Во время мобилизации существует установленный законом порядок получения повестки. В частности, повестку можно получить лично или по почте; телефонного звонка среди предусмотренных способов оповещения нет.

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Если вам позвонили с неизвестного номера, сообщили о повестке и попросили перезвонить на другой номер, такой звонок не создает юридической обязанности ехать в ТЦК. Имеет ли юридическую силу звонок из полиции с сообщением о повестке, рассказали юристы портала Юристи UA.

Что известно

Во время мобилизации правоохранители могут участвовать в мероприятиях по оповещению военнообязанных вместе с представителями ТЦК и СП, проверять военно-учетные документы, а при предусмотренных законодательством основаниях – осуществлять административное задержание и доставлять граждан в территориальный центр комплектования.

Такие полномочия предусмотрены частью шестой статьи 22 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", статьей 24 закона Украины "О Национальной полиции" и пунктом 79 Порядка организации и ведения воинского учета, утвержденного постановлением № 1487.

Однако участие полиции в мероприятиях мобилизации не предусматривает вызова человека в ТЦК телефонным звонком.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что обычный телефонный звонок с сообщением о наличии повестки не имеет юридической силы. Он не считается надлежащим вручением документа и сам по себе не создает обязанности явиться в территориальный центр комплектования.

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К тому же телефонного звонка среди предусмотренных способов оповещения нет. Повестку можно получить при личном вручении под подпись военнообязанного, а также по почте.

Так, порядок вручения повесток определен постановлением № 560. В частности, в пунктах 34 и 41 говорится, что надлежащим оповещением о вызове считается вручение повестки лично или ее отправка по почте по уточненному адресу проживания.

Юристы подчеркивают, что телефонный звонок с неизвестного номера не только не является способом оповещения, но и может быть опасным.

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Как отмечает адвокат Юрий Айвазян, если вам позвонили с неизвестного номера, сообщили о повестке и попросили перезвонить на другой номер, такой звонок не создает юридической обязанности ехать в ТЦК.

Собственно, игнорирование телефонного звонка не является нарушением правил воинского учета и не может быть основанием для привлечения к административной ответственности.

Другой юрист Владислав Дерий также обращает внимание на опасность таких разговоров и не советует звонить по номерам, которые сообщают неизвестные собеседники. По его словам, требование перезвонить на сторонний номер может иметь признаки мошенничества или быть способом психологического давления.

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В частности, злоумышленники могут использовать в телефонном разговоре тему мобилизации, чтобы запугать человека, получить его персональные данные, выманить коды подтверждения или деньги якобы за решение проблем с воинским учетом.

Также нельзя исключать попытки таким способом неформально заставить человека связаться с представителями ТЦК и СП или сообщить свое местонахождение.

Юрист Вячеслав Кирда также добавил, что телефонный звонок в таком случае ни к чему не обязывает человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, можно ли сняться с воинского учета после 50 лет через суд. Так, в Украине предельный мобилизационный возраст достигает 60 лет, поэтому даже в 50–59 лет гражданина без законных оснований с учета не снимут. Мужчины, которых давно должны были снять с воинского учета, даже через суд не могут добиться освобождения от мобилизации.