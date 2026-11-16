Может ли мужчина получить отсрочку от мобилизации, если у него трое детей от разных женщин: объяснение

В Украине мужчины, у которых есть трое или более несовершеннолетних детей от разных женщин, могут претендовать на отсрочку от мобилизации. При этом не имеет значения, родились ли дети в одном браке, в разных браках или вне брака. Главные условия – нахождение детей на содержании отца и отсутствие задолженности по алиментам, превышающей сумму платежей за три месяца.

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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. В материале объясняется, как оформить отсрочку многодетным отцам, какие документы для этого нужны и учитываются ли дети жены от предыдущего брака.

Кто может получить отсрочку от мобилизации

Согласно пункту 3 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют военнообязанные, на иждивении которых находятся не менее троих детей в возрасте до 18 лет.

При этом наличие троих детей не гарантирует автоматического получения отсрочки. Закон предусматривает ограничения для мужчин, имеющих задолженность по уплате алиментов, которая в совокупности превышает сумму платежей за три месяца.

При этом семейное положение отца не является определяющим. Дети могут быть рождены от разных женщин, а их проживание вместе с мужчиной не является обязательным условием. Важно подтвердить факт содержания несовершеннолетних детей.

Однако если одному из троих детей исполняется 18 лет, право на отсрочку по этому основанию утрачивается, если на иждивении мужчины остаются только двое несовершеннолетних.

Как оформить отсрочку через "Резерв+"

С 2 марта 2026 года в приложении "Резерв+" заработала возможность оформить отсрочку для многодетных родителей независимо от их семейного положения. Соответствующее нововведение внедрило Министерство обороны Украины.

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Электронный сервис учитывает всех детей в возрасте до 18 лет, родившихся в Украине, независимо от того, состояли ли их родители в официальном браке.

Для успешного оформления отсрочки необходимо, чтобы информация о детях была правильно внесена в государственные реестры. В частности, система проверяет их персональные данные, дату рождения и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Также автоматически проверяется наличие задолженности по уплате алиментов. Если ее нет или сумма долга не превышает установленного законом предела, мужчина может получить отсрочку.

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В случае выявления ошибок в реестрах или чрезмерной задолженности необходимо сначала устранить эти проблемы, а затем повторно подать запрос.

Если все сведения подтверждаются, отсрочка оформляется автоматически, без бумажных документов и посещения ТЦК и СП или ЦНАП. Информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.

При этом требование о рождении детей в Украине касается именно автоматического оформления через "Резерв+". Закон не ограничивает право на отсрочку в зависимости от места рождения ребенка.

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Какие документы нужны для оформления отсрочки

Если оформить отсрочку через "Резерв+" невозможно, военнообязанный может обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту воинского учета.

Процедуру регулирует постановление Кабинета министров Украины №560 от 16 мая 2024 года. Поданное заявление передают на рассмотрение соответствующей комиссии при ТЦК и СП.

Для подтверждения права на отсрочку могут понадобиться такие документы:

Свидетельства о рождении каждого ребенка, подтверждающие отцовство военнообязанного.

Решение суда об установлении факта нахождения детей на содержании отца, если такое решение есть.

Свидетельство о браке или документы о его расторжении и определении места жительства детей.

Решение органа опеки и попечительства или письменный договор между родителями о проживании и воспитании детей.

Информация из Единого реестра должников об отсутствии сведений о задолженности по уплате алиментов.

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Конкретный перечень зависит от семейных обстоятельств мужчины и определяется приложением 5 к Порядку №560.

При этом информация из Единого реестра должников должна быть сформирована не ранее чем за пять дней до подачи заявления.

Учитываются ли дети жены от предыдущего брака

Отдельные условия действуют в случаях, когда мужчина воспитывает детей своей жены от предыдущих отношений, но не является их биологическим отцом.

Сам факт брака с матерью детей или совместного проживания не означает, что они автоматически будут учитываться при получении отсрочки.

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Согласно статье 268 Семейного кодекса Украины, отчим или мачеха при определенных обстоятельствах обязаны содержать несовершеннолетних пасынков или падчериц. В частности, это касается случаев, когда их родители или другие определенные законом родственники отсутствуют либо по уважительным причинам не могут обеспечивать надлежащее содержание.

Для подтверждения такой обязанности могут понадобиться свидетельство о браке и документы, удостоверяющие соответствующие семейные обстоятельства.

Влияют ли алименты на право на отсрочку

Уплата алиментов на детей от предыдущих браков сама по себе не лишает мужчину возможности получить отсрочку.

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Законодательство устанавливает конкретное ограничение: совокупная задолженность по алиментам не должна превышать сумму платежей за три месяца.

Если мужчина выполняет свои обязательства по содержанию детей или имеет долг в пределах разрешенного законом размера, сам факт уплаты алиментов не препятствует оформлению отсрочки.

При этом решающее значение имеет именно размер просроченной задолженности, а не наличие обязанности регулярно выплачивать средства на содержание детей.

Напомним, в Украине призывники, военнообязанные и резервисты должны сообщать об изменении адреса проживания. Это требование распространяется на граждан, которые переехали в другой населенный пункт, изменили место регистрации или получили статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Как писал OBOZ.UA, развод и проживание ребенка с отцом не гарантируют ему отсрочку от мобилизации. Чтобы ее получить, мужчина должен подтвердить, что самостоятельно воспитывает и содержит ребенка при обстоятельствах, предусмотренных законодательством.