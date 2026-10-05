Имеют ли право сотрудники ТЦК забирать телефон и силой сажать в микроавтобус: Лубинец дал разъяснения. Видео

Сотрудники ТЦК и СП не имеют права применять силу, угрожать, незаконно задерживать людей, силой затаскивать их в автомобили или изымать телефоны или личные вещи. В то же время закон предоставляет им ряд полномочий в рамках проведения мобилизационных мероприятий.

Видео дня

Об этом в Telegram заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он записал видео, в котором объяснил, что именно сотрудники ТЦК и СП могут делать во время мобилизации, а где их полномочия заканчиваются.

Что имеют право делать сотрудники ТЦК

По словам Лубинеца, сотрудники ТЦК и СП имеют право проверять военно-учетные документы, вручать повестки и проводить оповещение. Также они могут направлять военнообязанных на военно-врачебную комиссию и осуществлять другие предусмотренные законом мобилизационные мероприятия.

Омбудсмен подчеркнул, что при прохождении ВЛК должны учитываться состояние здоровья человека и медицинские документы. Также должны надлежащим образом рассматриваться законные основания для отсрочки.

Что запрещено

В то же время сотрудники ТЦК и СП не имеют права применять физическую силу, угрожать или унижать человека. Также, по словам Лубинца, незаконными являются задержание или удержание, силовое затаскивание людей в автомобили и изъятие телефонов или личных вещей.

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"Защита Украины — это наша конституционная обязанность. Но выполнение воинского долга не означает отказ от своих прав", — подчеркнул омбудсман.

Он добавил, что мобилизация должна происходить исключительно в соответствии с законодательством Украины, без произвола и унижения человеческого достоинства.

Отдельно Лубинец отметил, что нарушение прав во время мобилизационных мероприятий также является ответственностью нового Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, а "наследие предыдущего руководства Министерства обороны Украины не должно повторяться". Уполномоченный по правам человека заверил, что и в дальнейшем будет публично реагировать на все случаи произвола.

Главные истории дня

Напомним, что представители ТЦК и СП не имеют права задерживать граждан во время воздушной тревоги или препятствовать их проходу в укрытие. В то же время закон не обязывает их полностью прекращать оповещение или проверку военно-учетных документов в укрытиях.

Как писал OBOZ.UA, представители ТЦК имеют право проверять документы, касающиеся воинского учета и удостоверения личности. В то же время установление личности и применение мер принуждения не входят в их полномочия.