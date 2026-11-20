Работники, имеющие действующее бронирование от мобилизации, также могут получать повестки от ТЦК. Такой вызов обычно нужен для уточнения военно-учетных данных, и не означает автоматический призыв на службу.

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Специалисты объяснили, какие документы подтверждают бронирование и как действовать, если в военкомате требуют пройти военно-врачебную комиссию. Подробнее говорится на сайте uristy.ua.

Почему забронированным могут присылать повестки

Получение повестки не означает, что бронирование автоматически отменили или человека собираются мобилизовать. ТЦК может вызвать военнообязанного для уточнения персональных и военно-учетных данных. Например, нужно проверить актуальность информации о месте жительства, работе или семейном положении.

Иногда причиной вызова может быть и то, что сведения о бронировании еще не отобразились в реестре "Оберіг" или требуют проверки. Поэтому юристы не советуют игнорировать повестку, ведь за неявку без уважительной причины может грозить административная ответственность по статье 210-1 КУоАП.

В то же время действующее бронирование, оформленное в соответствии с установленной процедурой, дает право на отсрочку от призыва. Это предусмотрено статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Какие документы нужно иметь при себе

"Перед визитом обновите военно-учетный документ в Резерв+ и проверьте, отображается ли бронирование и до какой даты оно действует. Возьмите паспорт и повестку, а в ТЦК предъявите актуальный электронный военно-учетный документ с QR-кодом, в котором указано бронирование", – советует Юрий Айвазян.

Могут ли забронированного направить на ВЛК

Отдельным вопросом является прохождение военно-врачебной комиссии. Согласно пункту 63 постановления Кабинета министров № 560, военнообязанных, у которых срок действия отсрочки еще не истек, не направляют на медицинский осмотр для определения годности к военной службе.

Главные истории дня

Если представители ТЦК не учитывают документы о бронировании, пытаются вручить мобилизационное распоряжение или силой удерживают человека, юрист Владислав Дерий советует:

– не подписывать мобилизационное распоряжение. Если составляют акт об отказе, собственноручно указать, что причиной является наличие действующего бронирования;

– вызвать полицию и сообщить о возможном незаконном лишении свободы (ст. 146 УК Украины) и превышении служебных полномочий (ст. 365 УК Украины);

– обратиться в соответствующие органы. Позвонить на горячую линию Минобороны по номеру 1512, а также сообщить Военную службу правопорядка и Государственное бюро расследований.

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Напомним, в Украине предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики планируют предоставить дополнительное время для адаптации к новым правилам бронирования военнообязанных. Они могут получить еще 31 день для уменьшения квоты бронирования со 100% до 95%.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, военнообязанные мужчины с отсрочкой или бронированием от мобилизации могут выезжать за пределы страны в служебные командировки. Теоретически возможны и поездки за границу на учебу или отдых, однако здесь риск отказа пограничников в выезде возрастает.