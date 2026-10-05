Гарантирует ли наличие трех и более детей мужчине право на отсрочку и выезд за границу: разъяснение

Наличие у мужчины трех и более несовершеннолетних детей не гарантирует автоматического права на отсрочку от мобилизации и выезд за границу. Для этого необходимо документально подтвердить, что он содержит детей, а в отдельных случаях – предоставить документы об отсутствии матери или ее невозможности воспитывать ребенка.

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Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", многодетные родители и мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, имеют основания для освобождения от призыва, сообщает СМИ. Однако Государственная пограничная служба предъявляет четкие требования к перечню документов, которые различаются в зависимости от того, проживают ли дети вместе с отцом и участвует ли он в их финансовом обеспечении.

Какие документы нужны многодетным отцам

Для успешного прохождения пограничного контроля мужчина, имеющий троих и более несовершеннолетних детей, в том числе от разных браков, должен предоставить свидетельства об их рождении с указанием своего отцовства, удостоверение многодетного отца и официальную справку об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Если дети проживают отдельно, пограничники будут проверять факт финансового участия отца в их содержании. В таком случае понадобятся решение суда о назначении алиментов и справка из судебной приставочной службы о размере и регулярности выплат, а также об отсутствии задолженности.

Также подтверждением могут служить документы об отсутствии матери: свидетельство о ее смерти, решение суда о признании ее умершей или без вести пропавшей, лишение родительских прав или принудительное изъятие ребенка. Все документы можно подавать как в оригиналах, так и в виде нотариально заверенных копий.

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При этом закон разрешает пересекать границу без физического присутствия детей на пункте пропуска.

Как пересечь границу отцу, который самостоятельно воспитывает ребенка

Мужчинам, самостоятельно воспитывающим одного или нескольких детей, также недостаточно одного лишь свидетельства о рождении. Им необходимо юридически доказать, что мать не участвует в воспитании.

Государственная пограничная служба принимает свидетельство о смерти матери или решение суда об объявлении ее умершей. Также основанием могут служить судебные решения о признании матери без вести пропавшей, лишении ее родительских прав или изъятии ребенка без лишения таких прав.

Главные истории дня

Напомним, мужчина, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетнего ребенка, может выехать за границу без его присутствия. Для этого он должен предоставить пограничникам документы, подтверждающие право на отсрочку и пересечение границы.

Как писал OBOZ.UA, в октябре 2026 года мобилизация в Украине продолжается в соответствии с установленными правилами. В то же время для отдельных категорий военнообязанных предусмотрены основания для отсрочки, в частности по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, работе или учебе.