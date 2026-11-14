Ждать ли сильных морозов этой зимой? Метеоролог дала прогноз для Украины

Зима 2026–2027 годов, по предварительным оценкам, будет теплее климатической нормы. В то же время украинцам стоит готовиться к резким перепадам температуры, сильным морозам, снегопадам и гололедице.

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Самой неустойчивой погода может быть в феврале. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины.

Согласно последним ноябрьским расчетам численных моделей мировых прогностических центров, прогноз более теплой зимы в Украине подтверждается. Большинство моделей предполагает, что средняя температура в течение сезона и в каждом из трех зимних месяцев будет на 1–2 °C выше климатической нормы.

Отдельные центры, в частности Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), прогнозируют еще большие отклонения. В декабре и январе они могут достигать 2–3 °C.

"Самой неустойчивой погода может быть в феврале", – отметила Балабух.

Морозы возможны

Несмотря на общий прогноз более теплой зимы, сильные морозы никуда не исчезают. В Украине возможны длительные периоды похолодания, однако сейчас достоверно предсказать их интенсивность, продолжительность или повторение прошлогоднего сценария невозможно.

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Для затяжного похолодания необходима устойчивая атмосферная циркуляция, которая будет обеспечивать поступление или удержание холодного воздуха. Сформируются ли такие условия и когда именно, станет понятнее ближе к соответствующему периоду.

Метеоролог также напомнила, что для украинской зимы характерны резкие температурные колебания, снегопады, гололед, гололедица, туманы и усиление ветра. Более теплый сезон не исключает этих явлений.

Отдельную опасность могут представлять периоды с температурой около нуля. Из-за чередования оттепелей и заморозков возникают налипание мокрого снега и обледенение.

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Осадки и Эль-Ниньо

По словам Балабух, в течение зимы в Украине будет преобладать западный перенос воздушных масс. Это означает поступление более теплого и влажного воздуха из Атлантики.

В январе и феврале в отдельных регионах количество осадков может превышать норму. При этом они не обязательно будут выпадать в виде снега – их фаза будет зависеть от температуры воздуха.

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Еще одним фактором, который будет влиять на погоду, является природное климатическое явление Эль-Ниньо. Оно продолжает усиливаться.

По ноябрьским оценкам NOAA, вероятность сохранения сильного или очень сильного Эль-Ниньо в период с января по март 2027 года превышает 79%.

Пример прошлых лет

В качестве исторического примера влияния этого явления метеоролог привела зиму 1997–1998 годов, когда наблюдалось очень сильное Эль-Ниньо.

Тогда в Украине сезон в целом был теплым, особенно в январе и феврале. Отклонения средней температуры от климатической нормы в эти месяцы достигали 4 °C и более.

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Однако в декабре произошло арктическое вторжение, которое вызвало значительное похолодание и сильные морозы.

Балабух подчеркнула, что этот исторический пример не означает повторения такого же сценария. Эль-Ниньо является лишь одним из факторов влияния на атмосферную циркуляцию. Погода в Украине также будет зависеть от процессов над Атлантикой, Европой и Арктикой.

В конце октября сообщалось, что Эль-Ниньо продолжит усиливаться в ближайшие месяцы. Ожидалось, что к концу года явление может достичь очень высокой интенсивности, а его последствия будут ощущаться и в течение 2027 года.

В то же время прогнозы метеорологических моделей указывают на значительные колебания температуры и интенсивные снегопады в Восточной Европе этой зимой. Настоящая зимняя погода в регионе может установиться в конце декабря, непосредственно на рождественские праздники.

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