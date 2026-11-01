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Будут ли сильные морозы зимой в Украине: ученая удивила долгосрочным прогнозом

Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Time to read3 мин
17,5 т.
Будут ли сильные морозы зимой в Украине: ученая удивила долгосрочным прогнозом
Стало известно, какой будет зима в Украине. Источник: Getty Images

В отличие от суровой зимы 2025-2026 годов, когда погода в Украине стала настоящим испытанием, предстоящая зима должна быть значительно мягче. Долгосрочные модели не показывают морозов на уровне -20 градусов и ниже, хотя в отдельные дни столбик термометра может опускаться до -10 градусов. Зато зимой может быть и +5 градусов, снег выпадет только под Новый год и быстро растает. В то же время весна может начаться еще в феврале.

Однако в ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине похолодание и дожди, местами с мокрым снегом. Температура будет неуклонно снижаться – на 3-5 градусов к началу следующей недели.

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Какая погода будет в Украине на выходных

Ведущий специалист отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр предупредила о похолодании в конце октября – начале ноября.

Ноябрь начнется с дождей и мокрого снега. В воскресенье, 1 ноября, на северо-востоке, в Закарпатье и Прикарпатье пройдут небольшие дожди, в Карпатах возможен мокрый снег. На остальной территории осадков не ожидается. Ночью будет 0… +6 градусов, на востоке до +10 градусов. Днем синоптики прогнозируют +7… +12 градусов, а на юге и востоке еще теплее, до +15 градусов.

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Будут ли сильные морозы зимой в Украине: ученая удивила долгосрочным прогнозом

Прогноз погоды в Украине на 1 ноября 2026 года. Источник: Укргидрометцентр

Какой будет погода в Украине на следующей неделе

В понедельник, 2 ноября синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ночью температура воздуха будет опускаться до отметки 0… +6 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +5… +10 градусов, на юге и юго-востоке – до +10… +15 градусов.

Будут ли сильные морозы зимой в Украине: ученая удивила долгосрочным прогнозом

Прогноз погоды в Украине на 2 ноября 2026 года. Источник: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на период до 5 ноября пока лишь предварительный, подчеркнула Оксана Скляр. Согласно ему, Украину ждет очередное понижение температуры в среднем на 3-5 градусов. В среду и четверг, 4-5 ноября, в Карпатах пройдут дожди, на западе и севере они могут быть с мокрым снегом.

Когда в Киеве выпадет снег?

Несмотря на то, что консультативный прогноз допускает выпадение мокрого снега в Украине, снега в столице может не быть. "Киев теплее области. У нас есть определенный остров тепла из-за плотной застройки, и из-за этой антропогенной нагрузки поверхность дополнительно нагревается", – пояснила Оксана Скляр.

"Сейчас, исходя из имеющейся у нас информации, могу сказать, что дожди в Киеве возможны только в четверг. В дальнейшем существенных осадков не будет или осадков не будет вовсе. До 2 ноября мы вообще не ожидаем осадков именно в Киеве и области", – уточнила синоптик.

Какой будет зима в Украине?

Главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова поделилась выводами, которые сделала, проанализировав модель долгосрочного прогнозирования погоды. Судя по модели, в отличие от предыдущей суровой зимы, эта может оказаться значительно мягче, сообщает издание Telegraf.

Каким будет ноябрь 2026 года

По прогнозам ученой, погода в ноябре в Украине будет приближаться к климатической норме, а иногда превышать ее. Месяц будет не слишком холодным и не слишком теплым. Днем воздух будет прогреваться до +10 градусов. Впрочем, она предположила, что возможны кратковременные похолодания, когда дневная температура будет отрицательной, около -5 градусов. Ученая также не увидела признаков существенных осадков в ноябре. Она прогнозирует умеренные осадки, которые будут идти не каждый день, в частности мокрый снег.

Каким будет декабрь 2026 года

Погода в декабре в Украине будет больше похожа на позднюю осеннюю, чем на зимнюю. Ученая прогнозирует довольно теплый декабрь, когда дневная температура часто будет плюсовой. В отдельные дни возможны мокрый снег и дождь, а в некоторые ночная температура может опускаться до -7 градусов. Во второй половине декабря возможно непродолжительное снижение температуры. Снег может выпасть только в конце месяца, под Новый год, но из-за высоких температур быстро растает.

Каким будет январь 2027 года

Погода в Украине в январе будет отличаться переменчивостью, но в целом месяц не будет слишком холодным. В отдельные дни температура днем будет достигать +5 градусов, иногда ночью опускаясь ниже -10 градусов, однако по-настоящему холодных дней будет немного. В отличие от декабря, в январе может выпадать и лежать снег, но из-за периодических потеплений рассчитывать на большое количество снега не стоит, ведь он будет постепенно таять.

Каким будет февраль 2027 года

По прогнозу ученой, погода в Украине во второй половине февраля может быть фактически весенней благодаря необычно высоким для этого времени года температурам. Именно на вторую половину февраля она прогнозирует фактическое окончание зимнего периода.

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