Будет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответ

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
"Требования России неприемлемы": адмирал НАТО заявил, что Украина не должна соглашаться на ограничения численности армии"Требования России неприемлемы": адмирал НАТО заявил, что Украина не должна соглашаться на ограничения численности армииИллюстрация – паспорта УкраиныУкраинка каждые две недели летала в страну ЕС за выплатами: какой приговор вынес судЗа старые 5 копеек заплатят 15 тысячЗа украинские 5 копеек заплатят 15 тысяч: в каком году должна быть выпущена монетаПотери РФ в УкраинеСилы обороны уничтожили 1590 оккупантов и два самолета армии РФ: данные ГенштабаВ российском Новокуйбышевске атакован НПЗ: после серии взрывов начался пожар. Фото и видеоВ российском Новокуйбышевске атакован НПЗ: после серии взрывов начался пожар. Фото и видеоФинляндия и Норвегия заговорили с Путиным: какие возможности и риски открывает этот шаг для Украины и Европы. Интервью с ВеселовскимФинляндия и Норвегия заговорили с Путиным: какие возможности и риски открывает этот шаг для Украины и Европы. Интервью с ВеселовскимМир обсуждает "трагедию" с "новым" лицом Дженнифер Лоуренс: почему культовая актриса больше не похожа сама на себя. Фото тогда и сейчасМир обсуждает "трагедию" с "новым" лицом Дженнифер Лоуренс: почему культовая актриса больше не похожа сама на себя. Фото тогда и сейчасОсновную теорию происхождения жизни на Земле поставили под сомнение: что с ней не такОсновную теорию происхождения жизни на Земле поставили под сомнение: что с ней не такОтражение воздушной атаки РФРоссия осуществила комбинированную атаку на Украину, силы ПВО сбили 3 ракеты и почти сотню БПЛА: последствия вражеских ударовЛучший день для реализации старых планов: Львам повезет, а Раки получат важный ответ по финансах – гороскоп на 30 октября для всехЛучший день для реализации старых планов: Львам повезет, а Раки получат важный ответ по финансах – гороскоп на 30 октября для всех
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Будет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответ

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
7,8 т.
Будет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответ
Иллюстративное фото. Источник: unsplash.com

В начале ноября в Украине не ожидается резкого похолодания и снегопадов по всей территории. В большинстве регионов будет преобладать дождливая погода, а мокрый снег возможен преимущественно в Карпатах.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра. Они отметили, что 4–5 ноября в части областей прогнозируют снижение температуры на 3–5 градусов.

Подробнее о погоде

30 октября в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют, лишь ночью местами на юге пройдет небольшой дождь. В ночные часы температура составит +2 – +8 градусов, днем – +7 – +12 градусов, а на Закарпатье, юге и востоке воздух прогреется до +15 градусов.

Будет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответ

Карта. Источник: Укргидрометцентр

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
2,2 т.
Жизнь этих 4 знаков зодиака становится только лучше с возрастом: они на пике популярности
2,2 т.
Жизнь этих 4 знаков зодиака становится только лучше с возрастом: они на пике популярности
Глеб ИвановГлеб Иванов
2,1 т.
Сотрудница офиса "Евросолидарности" пострадала в результате удара РФ по Чернигову, – Порошенко
2,1 т.
Сотрудница офиса "Евросолидарности" пострадала в результате удара РФ по Чернигову, – Порошенко
Елена БылимЕлена Былим
0
Будет вдвое больше ягод: где лучше сажать малину
0
Будет вдвое больше ягод: где лучше сажать малину

31 октября небольшие дожди возможны в западных и восточных областях, тогда как на остальной территории будет преимущественно сухо. Ночью столбики термометров покажут +2 – +8 градусов, на морском побережье – до +11. Днем ожидается +7 – +12 градусов, на юго-востоке – до +15.

Будет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответ

Карта. Источник: Укргидрометцентр

1 ноября осадки прогнозируют в северо-восточных регионах, на Закарпатье и Прикарпатье. В Карпатах дождь местами будет переходить в мокрый снег, а в других областях осадков не будет. Температура ночью составит 0 – +6 градусов, на востоке – до +10, днем – +7 – +12 градусов, на юге и востоке – до +15 градусов.

Будет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответ

Карта. Источник: Укргидрометцентр

2 ноября осадков не ожидается. Ночью температура будет колебаться от 0 до +6 градусов, днем – от +5 до +10 градусов. На юге и юго-востоке будет теплее – +10 – +15 градусов.

Будет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответ

Карта. Источник: Укргидрометцентр

Будет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответ

Карта. Источник: Укргидрометцентр

По предварительным прогнозам, до 5 ноября в Украине время от времени будут идти дожди. В Карпатах мокрый снег возможен в течение этого периода, а 4–5 ноября такие осадки не исключены также в западных и северных областях.

Будет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответ

Карта. Источник: Укргидрометцентр

Ночью температура составит 0 – +6 градусов, на востоке и юго-востоке – до +10, днем воздух прогреется до +5 – +10 градусов.

"На 4–5 ноября прогнозируется снижение температуры на 3 – 5 градусов, кроме юго-востока и востока Украины", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром, 27 октября, в Карпатах выпал снег. В частности, в Драгобрате снежный покров укрыл склоны, деревья и крыши домов, а температура опустилась ниже нуля. Спасатели призвали туристов в таких условиях не отправляться в горы и не подвергать себя опасности.

Похожие темы
Прогноз погодыпогодапрогнозосеньснегопадУкргидрометцентрсиноптик
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!