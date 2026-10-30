Будет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответ

В начале ноября в Украине не ожидается резкого похолодания и снегопадов по всей территории. В большинстве регионов будет преобладать дождливая погода, а мокрый снег возможен преимущественно в Карпатах.

Видео дня

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра. Они отметили, что 4–5 ноября в части областей прогнозируют снижение температуры на 3–5 градусов.

Подробнее о погоде

30 октября в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют, лишь ночью местами на юге пройдет небольшой дождь. В ночные часы температура составит +2 – +8 градусов, днем – +7 – +12 градусов, а на Закарпатье, юге и востоке воздух прогреется до +15 градусов.

31 октября небольшие дожди возможны в западных и восточных областях, тогда как на остальной территории будет преимущественно сухо. Ночью столбики термометров покажут +2 – +8 градусов, на морском побережье – до +11. Днем ожидается +7 – +12 градусов, на юго-востоке – до +15.

1 ноября осадки прогнозируют в северо-восточных регионах, на Закарпатье и Прикарпатье. В Карпатах дождь местами будет переходить в мокрый снег, а в других областях осадков не будет. Температура ночью составит 0 – +6 градусов, на востоке – до +10, днем – +7 – +12 градусов, на юге и востоке – до +15 градусов.

РЕКЛАМА

2 ноября осадков не ожидается. Ночью температура будет колебаться от 0 до +6 градусов, днем – от +5 до +10 градусов. На юге и юго-востоке будет теплее – +10 – +15 градусов.

Главные истории дня

По предварительным прогнозам, до 5 ноября в Украине время от времени будут идти дожди. В Карпатах мокрый снег возможен в течение этого периода, а 4–5 ноября такие осадки не исключены также в западных и северных областях.

РЕКЛАМА

Ночью температура составит 0 – +6 градусов, на востоке и юго-востоке – до +10, днем воздух прогреется до +5 – +10 градусов.

"На 4–5 ноября прогнозируется снижение температуры на 3 – 5 градусов, кроме юго-востока и востока Украины", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром, 27 октября, в Карпатах выпал снег. В частности, в Драгобрате снежный покров укрыл склоны, деревья и крыши домов, а температура опустилась ниже нуля. Спасатели призвали туристов в таких условиях не отправляться в горы и не подвергать себя опасности.