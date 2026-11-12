Будет ли снег на Новый год 2027 в Украине: прогноз синоптиков

Встретить Новый год 2027 с зимней сказкой, похоже, не удастся: в шести крупных городах Украины снег не прогнозируют. В новогоднюю ночь и 1 января будет преобладать облачная или переменно облачная погода без осадков.

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Такой прогноз опубликовал Meteoprog. В то же время уже 3 января небольшой дождь возможен во Львове и Полтаве.

В Киеве 31 декабря и в первый день нового года будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха в оба дня составит около 0 градусов днем и -4 градусов ночью.

Во Львове накануне праздника столбики термометров покажут +1 градус днем и -4 градуса ночью. На 1 января прогнозируют до +2 градусов днем и -2 градусов ночью. В оба дня будет пасмурно, существенных осадков не ожидается.

В Одессе на новогодние праздники прогнозируют переменную облачность без осадков. 31 декабря температура составит +1 градус днем и -4 градуса ночью, а 1 января – до +3 градусов днем и -3 градусов ночью.

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В Харькове 31 декабря ожидается -2 градуса днем и -6 градусов ночью, а первого января – соответственно -1 и -5 градусов. Прогнозируют пасмурную погоду.

В Полтаве накануне Нового года температура составит -2 градуса днем и -6 градусов ночью. 1 января столбики термометров покажут -1 градус днем и -6 градусов ночью. Оба дня будут пасмурными.

Главные истории дня

В Николаеве 31 декабря ожидается небольшая облачность без осадков. Воздух прогреется до 0 градусов днем, а ночью похолодает до -4. На 1 января прогнозируют пасмурную погоду, до +2 градусов днем и -4 градусов ночью. Существенных осадков не ожидается.

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Небольшой дождь возможен 3 января во Львове и Полтаве.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после потепления в Украине начнется похолодание с ночными морозами. Изменение погоды ожидается уже в субботу, 14 ноября, а на следующий день холод усилится. По прогнозу Украинского гидрометцентра, температура местами опустится до -5 градусов, а в Карпатах – до -8. В большинстве областей днем ожидается от +3 до +8 градусов.