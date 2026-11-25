Когда Марс, планета амбиций, войдет в знак Девы 25 ноября и пробудет в Деве довольно долго, так что эта удача сохранится. Марс в Деве оказывает мотивирующее воздействие и вселяет решимость навести порядок. Он словно объявляет войну дезорганизации. Ощущение обновленной самодисциплины приносит пользу тем, кто хочет создать себе удачу.

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Эти астрологические знаки знают, что сейчас самое время сосредоточиться на том, что действительно важно, пишет Yourtango.

Близнецы

Близнецы, вы невероятно находчивы, и вы стараетесь извлечь максимум пользы из каждой заработанной копейки. Вам нужно больше свободных денег, чтобы тратить их на то, что вам нравится, вместо того, чтобы работать больше часов и позволить себе желаемый образ жизни. Вхождение Марса в Деву заставляет вас задуматься о том, как контролировать и управлять своим бюджетом.

Марс известен как планета войны, и это вполне уместно, потому что в среду вы, по сути, объявляете войну расточительным тратам. Никаких импульсивных покупок. Никаких платежей за подписки, которыми вы почти не пользуетесь. Вы анализируете каждую статью расходов и проверяете, действительно ли она имеет смысл. Таким образом, вы тратите меньше и сохраняете больше. Ура!

Дева

Вы не тратите время впустую, Дева, и именно это делает вас такими удачливыми. Вы любите уделять внимание деталям, и вхождение Марса в ваш знак дает вам все основания быть скрупулезными. В среду к вам возвращается чувство структуры, что помогает вам заметить, что рутина в повседневной жизни больше не кажется необходимой.

Во-первых, это невыгодно с экономической точки зрения. К тому же, это кажется расточительным. Но как только вы решите эту проблему, у вас появится больше времени, чтобы сосредоточиться на том, что действительно приносит вам доход, а может быть, и хороший. Теперь вы можете сосредоточиться на своих собственных проектах. Вы можете сделать больше работы или найти новые способы заработать бонус. Вы совершенствуетесь каждую минуту сегодня.

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Стрелец

Ваша карьера и будущее процветание зависят от того, как люди чувствуют себя, работая с вами. Марс, входящий в знак Девы, заставит вас задуматься о том, как защитить свою репутацию. Эта энергия направит вас на те небольшие привычки, которые помогают вам оставаться в хороших отношениях с людьми. Вы усердно работаете, чтобы оправдать ожидания.

Если у вас что-то не получается, вы сообщаете об этом и объясняете причину. Вы более организованно подходите к проектам. Вы не позволяете себе вольностей и не ведете себя высокомерно. Вы действуете как лидер, и это заставляет людей действительно хотеть с вами работать. В конечном итоге это дает вам преимущество в переговорах, потому что вы можете просить больше денег. Даже если не сейчас, то в будущем, потому что Марс будет здесь до апреля следующего года .

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Рыбы

Вам нужен кто-то, с кем можно было бы что-то делать вместе. Вы понимаете, что могли бы зарабатывать деньги самостоятельно, но это было бы не так весело. Когда Марс войдет в знак Девы, вы почувствуете, что начинает формироваться какое-то партнерство . Вы понимаете, что можете разделить расходы и обязанности, чтобы у вас обоих появилось немного больше времени для размышлений и творчества.

Это открывает вам двоим возможность внести свой вклад, в котором каждый из вас нуждается. Но вы не просто говорите. Вы готовы начать делать то, что обещали. Вы помогаете друг другу и растете вместе. Нет ничего лучше!

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