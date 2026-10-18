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Четыре знака зодиака обретут долгосрочное изобилие и удачу уже на этой недели: будет вести особенно в финансках

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read2 мин
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Четыре знака зодиака обретут долгосрочное изобилие и удачу уже на этой недели: будет вести особенно в финансках
Иногда успех приходит с годами. Источник: Pexels

Благодаря Луне в Козероге, четыре знака зодиака начинают привлекать изобилие и удачу, которые сохраняются надолго. Сатурнианская лунная энергия дарит действительно приятные (и практичные) подарки, если вы приложите усилия. Это значит, что теперь ваша единственная задача – быть бережливыми и разумно распоряжаться тем, что у вас есть. К счастью, для этих знаков зодиака это довольно легко, ведь скоро вы поймете, почему Луна в Козероге не так уж и плоха!

Астрологи утверждают, что работа в этот период привлечет в вашу жизнь изобилие, когда Луна будет находиться в Козероге, вашем доме престижа. Кроме того, Сатурн будет в вашем знаке, помогая вам сохранять спокойствие и не спешить, когда появится возможность, пишет yourtang.

Овен

В субботу вам представится возможность благодаря авторитетной фигуре. Кто-то, кого вы уважаете и кем восхищаетесь, сделает вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Вы морально готовились к чему-то, что, как вам казалось, потребует от вас больше, чем вы когда-либо делали раньше. Вам не обязательно соглашаться прямо сейчас (Сатурн, наоборот, предпочитает, чтобы вы подождали). Но вы точно будете знать, что находитесь в поле их зрения. Это позволит вам попросить деньги, которые вам нужны.

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Телец

В вашей жизни активизируются две сферы: сфера мышления и сфера врагов. Возможно, вы подумаете, что это нехорошо, но на самом деле, Телец, это хорошо. Вы думаете о том, с кем можно обсудить какую-нибудь идею. Эта идея может оказаться прибыльной. Иногда, когда у вас появляется настолько интересная мысль, что вы хотите поделиться ею со всеми, кто готов выслушать.

Скорпион

Но хорошая новость в том, что, поскольку энергия Сатурна управляет вашим днем, в субботу вы будете довольно осторожны. Осторожность – это то, что вас спасает, но она также помогает вам привлечь изобилие и удачу. Вы поговорите с нужным человеком, и он не будет конкурировать с вами или чувствовать угрозу со стороны ваших замечательных планов. Он сможет помочь вам и заложить необходимую основу.

Вам нужно почувствовать себя в безопасности и защищенности, прежде чем делиться всеми подробностями своего плана. Это потому, что Луна в Козероге делает вас уверенным в своих словах. В субботу вы отлично справляетесь с разговорами, потому что быстро соображаете и точно попадаете в цель. Никакой траты времени, никаких игр, никакой потребности в развлечениях. 

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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