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Четыре знака зодиака наконец-то выходят из эры безденежья: деньги будут приходить к вам сами

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read2 мин
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Четыре знака зодиака наконец-то выходят из эры безденежья: деньги будут приходить к вам сами
Илюстрация к гороскопу. Источник: Pexels

Четыре знака зодиака наконец-то вышли из эры нищеты. В этом октябре вы покончите с кучей гроша и будете готовы к серьезному богатству. "Все, что связано с ретроградным движением Венеры, подталкивает вас к поиску способов заработать больше денег", – объяснила астролог Шей .

"У вас появляется шанс на новые источники дохода , старые возможности, или кто-то наконец-то оценил вас по достоинству". Для этих астрологических знаков настало время зарабатывать, пишет Yourtango

Весы

Поскольку Венера, планета любви и денег, движется вспять, вам пора взглянуть на прошлое. Возможности, которые вы упустили в первый раз, теперь возвращаются. "Это может быть старый клиент, старая идея получения дохода или даже предложение, к которому вы наконец готовы вернуться", – говорит Шей.

Весы, вы больше не хотите быть без денег, а это значит, что нужно предпринять какие-то финансовые шаги. "

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Пересмотрите все свои расценки, сколько вы берете за свои услуги, и займитесь всеми начатыми делами", – посоветовал астролог. 

Сейчас это может показаться невероятным, но с благосклонностью Вселенной все возможно.

Водолей

Водолеи, вы много работали и готовы оставить позади период безденежья. Что ж, хорошая новость в том, что ваши усилия начинают приносить плоды в октябре. "Кто-то наконец-то оценил ваш упорный труд и порекомендовал вас на какую-то должность", – сказала Шей. Будь то повышение или новый проект, это только начало вашей новой, более успешной главы.

"Это возобновление разговоров о вашей роли, вашей карьерной траектории и о том, куда вы действительно хотите двигаться", – добавил астролог.

Просто обязательно уточните свои обязанности и обсудите зарплату , прежде чем соглашаться вслепую. Ваша зарплата должна отражать вашу усердную работу.

Близнецы

Близнецы, кто-то из ваших бывших коллег думает о вас. "Это могут быть воспоминания о вашей работе или что-то, что помогает вам завершить то, что вы пережили много лет назад", – сказала Шей.

Немного запоздало? Конечно. Но это помогает вам оставить позади период безденежья, так что никаких жалоб. Даже если вы не считали, что вам нужно это завершение, оно поможет вам двигаться дальше к чему-то большему и лучшему.

Овен

Наконец-то, Овен, твоя эра нищеты закончилась. Давно пора! Теперь, по словам Шэя, "твои деньги поступают от других людей, через твои связи, через твои связи". Но ты не можешь просто сидеть сложа руки. Тебе по-прежнему нужно быть активным участником, если ты хочешь разбогатеть.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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