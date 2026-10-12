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"Четыре евро за грамм": на Волыни начался сезон сбора самой дорогой в мире специи. Видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read4 мин
icon 6,9 т.
"Четыре евро за грамм": на Волыни начался сезон сбора самой дорогой в мире специи. Видео
На Волыни собирают шафран. Источник: Коллаж OBOZ.UA

На Волыни начался сезон сбора шафрана — самой дорогой специи в мире. Его выращивают в селе Борочиче Луцкого района на поле площадью четыре гектара. Из-за сухой погоды в этом году распустилось меньше цветов, чем в предыдущие годы.

Об этом сообщает "Суспильне". Шесть лет назад выращиванием шафрана в области занялись 89-летний местный житель Николай Микийчук и его внук Иван Яцина. Сейчас они продают специю в Украине по 4 евро за грамм, а в дальнейшем планируют выйти на международный рынок.

Как на Волыни начали выращивать шафран

Выращивать шафран предложил внук фермера Иван. Для этого семья приобрела луковицы, привезенные из Пакистана.

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"История выращивания началась в Иране. И мой внук Иванко заинтересовался этой культурой, закупил семена, и мы начали выращивать шафран. Технология выращивания тогда нам была неизвестна", — рассказал Николай Микийчук.

Луковица шафрана похожа на чеснок и состоит из нескольких зубчиков. Её высаживают в конце августа – начале сентября, заглубляя в почву примерно на 18 сантиметров.

В течение первого года луковица разрастается и делится на несколько частей. Уже в следующем году вместо одной образуется пять-шесть новых. Со временем растения разрастаются, образуя на поле целые букеты.

''Четыре евро за грамм'': на Волыни начался сезон сбора самой дорогой в мире специи. Видео

Шафрановое поле на Волыни. Источник: Суспільне Луцьк

''Четыре евро за грамм'': на Волыни начался сезон сбора самой дорогой в мире специи. Видео

Шафран цветет на поле. Источник: Суспільне Луцьк

Почему шафран собирают вручную

Цветки шафрана собирают вручную и осторожно, чтобы не повредить тычинки, которые используют для изготовления специи. Об этом рассказала работница хозяйства Галина Пирожок.

"Шафран нужно собирать очень аккуратно, у самого цветка, чтобы не повредить тычинки. Иногда можно собрать и пять килограммов, и семь килограммов, в зависимости от того, сколько цветов распустилось", — пояснила она.

Собирать цветы работники начинают в девять утра, после чего их отвозят на сортировку. Из одного килограмма цветов получают примерно 60–70 граммов тычинок.

''Четыре евро за грамм'': на Волыни начался сезон сбора самой дорогой в мире специи. Видео

Галина собирает на поле шафран. Источник: Суспільне Луцьк

К сезонной работе присоединилась и Алла Ливик, которая раньше собирала клубнику и малину. Теперь она работает на шафрановом поле. По ее словам, заработок зависит от количества собранных цветов.

"И здесь можно заработать, как пять килограмм нарвать. Иногда бывает две тысячи, а иногда тысяча. В первый день нарвали всего килограмм, заработали 450 гривен", — рассказала женщина.

Как сушат шафран

После сбора из цветов извлекают нужные части, которые затем сушат в специальном оборудовании. По словам фермера Александра Завацкого, важно поддерживать невысокую температуру, чтобы сохранить характерный аромат специи.

"Я беру пестики, раскладываю их на поддоны и сушу в сушилке. Их нужно сушить при низких температурах. Более 45 градусов – происходят потери аромата. Сушится примерно семь-восемь часов", – рассказал он.

Перед началом сушки задают температуру и продолжительность процесса, а дальше оборудование автоматически регулирует нагрев и вентиляцию.

Почему в этом году цветов меньше

В хозяйстве не используют гербициды, а уход за шафраном и сбор цветов требуют значительного объема ручного труда. Это делает выращивание этой специи сложным и дорогостоящим, отметил фермер Николай Микийчук.

"Это довольно сложная и дорогая продукция. Потому что нужно собрать килограмм этого цветка и из него извлечь три красных лепестка", — пояснил он.

Шафран — многолетняя культура, которая зимует с зеленой листвой. Весной растение продолжает расти, а в середине мая переходит в состояние покоя: его луковица остается в почве до следующего сезона.

"Растёт и зимует зелёненькая, наступает весна, и она тоже зелёненькая. Но в середине мая она впадает в состояние покоя, и луковица лежит в почве без признаков жизни. Тогда мы обрабатываем поле", — рассказал Микийчук.

Шафран чувствителен к влажности почвы, поэтому из-за засушливых условий в этом году на поле распустилось меньше цветов, чем в предыдущие годы.

''Четыре евро за грамм'': на Волыни начался сезон сбора самой дорогой в мире специи. Видео

Цветки шафрана. Источник: Суспільне Луцьк

''Четыре евро за грамм'': на Волыни начался сезон сбора самой дорогой в мире специи. Видео

Шафран. Источник: Суспільне Луцьк

Где используют шафран

Дочь фермера Ольга Яцина отметила, что шафран считается самой дорогой специей в мире. По ее словам, сухой шафран используют как природный антибиотик, а также в парфюмерии. Основная сфера его применения — пищевая промышленность.

"В основном это пищевая промышленность. Если ранка небольшая, её можно замазать раствором или настойкой шафрана. Девушки, которые этим занимаются, говорят: кожа становится лучше. Раньше его применяли и для окрашивания ткани", — рассказала Ольга Яцина.

Кроме того, шафран добавляют при выпечке пасок, а также используют для окрашивания писанок.

Сколько стоит шафран

Хозяйство продает специю в Украине по 4 евро за грамм. Однако найти покупателей непросто из-за высокой стоимости продукции и сложности рынка, отметил Николай Микийчук.

"Сбыт — это уже дело моего внука, нужно искать. Сбыт не очень лёгкий, потому что продукция дорогая, рынок сложный. В настоящее время шафран стоит 4 евро за грамм", — пояснил фермер.

В будущем семья планирует выйти на международный рынок. Среди основных конкурентов Микийчук называет Иран и Пакистан.

По словам начальника отдела развития производственных отраслей областного департамента агропромышленного развития Александра Кныша, в мире ежегодно производят около 200 тонн шафрана, более 90% этого количества приходится на Иран. Также эту специю выращивают в Индии, Греции и Испании.

В Украине шафран выращивают лишь несколько хозяйств. В частности, они работают в Закарпатье, Черкасской, Житомирской, Тернопольской и Полтавской областях. Кныш считает это направление перспективным для украинских аграриев.

Сезон сбора шафрана в хозяйстве в Борочичах продлится до конца октября.

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