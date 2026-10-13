Четыре ампутации, спорт и помощь сослуживцам: история Вадима Свириденко вошла в экспозицию музея ''Голоса мирных'' Фонда Рината Ахметова

Четыре суток на морозе, плен, ампутация обеих кистей рук и стоп – Вадим Свириденко пережил тяжелые испытания, но снова научился ходить и даже бегать. Сегодня он – Уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий и работает над развитием реабилитации военных. Своим примером поддерживает сослуживцев, а свою историю доверил Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Вадим Свириденко встал на защиту Украины с началом российской агрессии на Донбассе в 2014 году. Служил на передовой фельдшером. Впоследствии попал в окружение. После двух подрывов на минах он получил тяжелые травмы, провел четыре суток на морозе, ожидая помощи.

"Четыре ночи ждал помощи при минус 25. Меня нашла разведка "сепаров", так я попал в плен. Долго не держали, связались с нашей стороной и передали", – рассказывает Вадим.

По словам ветерана, его доставили в пункт обмена уже почти без сознания. В Днепре медики сутки боролись за его жизнь. Из-за сильного обморожения врачи поставили Вадима перед страшным выбором: ампутация конечностей или риск умереть. Чтобы выжить, ему пришлось согласиться, потому что уже начался сепсис. Этот момент Вадим вспоминает как один из самых тяжелых в своей жизни.

"Психологическое состояние тогда было ужасным, когда тебе это говорят. Не знаешь, о чем думать, что делать. Тогда со мной поговорила врач. Вот ее слова я до сих пор помню: что я должен жить, что у меня есть семья, что у меня будет будущее", – говорит Вадим.

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Друзья-ветераны помогли Вадиму подготовиться к протезированию, а во время реабилитации в США он освоил бытовые навыки, научился ходить и бегать – мог пробежать 5 км и проплыть около километра. А осенью 2015 года занял первое место в своей категории на 10-километровой дистанции Марафона морской пехоты США.

Невероятная жажда жизни и успешный пример реабилитации повлияли на дальнейшую работу Вадима. Вернувшись в Украину, он присоединился к развитию реабилитации военных и ветеранов. А еще начал искать способы помочь тем, кто уже завершил лечение, но все еще нуждается в физической активности, общении и поддержке. Одним из таких направлений стал петанк – игра, в которой участники бросают металлические шары, стараясь приблизить их к маленькому целевому шару. Она дает ветеранам возможность постепенно возвращаться к движению, тренировать мышцы и проводить время вместе.

Главные истории дня

Сначала у команды Вадима не было постоянного места для тренировок. Ветераны играли в разных парках, где удавалось найти свободное место. Вадим мечтал создать на территории ВДНХ большой комплекс для игры в петанк, где ветераны могли бы тренироваться и общаться. Недавно эту идею поддержал Ринат Ахметов: благотворитель выделил 8,6 млн грн на создание безбарьерной IRON WARRIORS PETANQUE ARENA. Также Фонд передал Вадиму Свириденко специальный автомобиль для поездок ветеранов на тренировки и соревнования, в том числе к будущей арене.

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"Для нас это очень важно. Нам дают шанс создать профессиональную площадку, и не просто создать, но и предоставили нам автобус. Мы стали ветеранами, о которых заботятся", – говорит защитник.

После травмы Вадим переосмыслил свою жизнь. Теперь его цели – быть активным, плавать, встречаться с друзьями. Он не считает себя несокрушимым, а просто каждый день работает над восстановлением. Собственный опыт помогает ему поддерживать других товарищей на этом пути.

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"Желание жить закаляет. Я просто хочу ходить как все, плавать как все. Да, для этого нужно восстановиться, для этого нужно заниматься постоянно. Возможно, это и есть несокрушимость, когда ты выходишь, показываешь, пробегаешь 10 километров на протезах и ты – о, несокрушимый! А я говорю – а я такой же, как и вы. Вы бежите, а я бегу вместе с вами", – объясняет Вадим.

Посмотрите историю Вадима Свириденко здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.