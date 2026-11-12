Чернобыль остается с нами еще на тысячи лет, и нам нужен язык, способный жить дольше, – Валерий Коршунов

Чернобыльская катастрофа не осталась в далеком 1986 году. Она продолжается и сегодня в экологических последствиях и информационных манипуляциях. А во время полномасштабной войны добавились новые вызовы: прямые разрушения, оккупация атомных объектов и ядерный шантаж. В мире, где радиация остается невидимой, а угрозы эволюционируют, традиционных слов и сухих документов недостаточно. Культурная память нуждается в новых языках – таких, которые способны жить дольше кратковременных информационных циклов и превращать абстрактные риски в глубокий личный опыт.

Видео дня

В Национальном музее "Чернобыль" состоялась презентация международного медиаарт-проекта "CHORNOBYL40". Несмотря на серьезные повреждения от российского ракетного удара, музей продолжил работу и принял эту выставку как свое первое крупное событие. Экспозиция объединила 40 художников из 19 стран, которые с помощью VR, AR, искусственного интеллекта, 3D-технологий и пространственного звука создают лабораторию будущей памяти. Проект реализует ОО "Европейский институт Чернобыля" при поддержке Украинского культурного фонда и программы Европейского союза "Креативная Европа". После киевского показа выставка отправится в европейский тур в Берлин, Тулузу и Мадрид.

Мы поговорили с Валерием Коршуновым, главным куратором выставки CHORNOBYL40 и главой ОО "Европейский Институт Чернобыля" о том, почему медиаарт становится действенным языком передачи последствий катастрофы, как иностранные художники работают с украинским контекстом через инсталляции и почему уроки Чернобыля напрямую перекликаются с вызовами сегодняшнего дня.

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– Какие технологии – от VR до искусственного интеллекта – задействованы в выставке и как современное медиаискусство помогает соединить историю 1986 года с сегодняшним днем?

В проекте CHORNOBYL40 технология – это инструмент художника, расширяющий средства выражения и позволяющий приблизиться к опыту, который невозможно полностью передать сухими документами. В плотном информационном потоке современности трудно достучаться до глубокого понимания тем, но иммерсивное искусство действует иначе: оно позволяет пережить событие как собственный опыт сквозь эмоциональную оптику художника. Это навсегда меняет отношение к ситуации на уровне чувств и осознания последствий. Именно для того, чтобы максимально полно и без травматизации передать этот сложный опыт через художественные формы, и нужны эти технологии.

Главные истории дня

Каждый из задействованных инструментов создает свой особый тип контакта с аудиторией:

VR (виртуальная реальность) убирает безопасную дистанцию между зрителем и историческим событием: человек уже не просто наблюдает со стороны, а оказывается внутри пространства, слышит подлинные голоса, ощущает масштаб и собственное присутствие, проживая все изнутри.

убирает безопасную дистанцию между зрителем и историческим событием: человек уже не просто наблюдает со стороны, а оказывается внутри пространства, слышит подлинные голоса, ощущает масштаб и собственное присутствие, проживая все изнутри. AR (дополненная реальность) позволяет накладывать современную реальность на архивный и документальный слой, оживляя фотографии и добавляя контекст.

позволяет накладывать современную реальность на архивный и документальный слой, оживляя фотографии и добавляя контекст. 3D-сканирование бережно консервирует пространства и объекты, многие из которых физически недоступны или находятся под постоянной угрозой исчезновения.

бережно консервирует пространства и объекты, многие из которых физически недоступны или находятся под постоянной угрозой исчезновения. Пространственный звук создает многомерный эффект присутствия на совершенно ином уровне восприятия – через живой голос, тишину, тревожный промышленный гул или ощущение физической близости и пустоты.

создает многомерный эффект присутствия на совершенно ином уровне восприятия – через живой голос, тишину, тревожный промышленный гул или ощущение физической близости и пустоты. Искусственный интеллект служит действенным инструментом для обработки больших массивов данных, работы с визуальными образами и архивными фрагментами с целью их дальнейшей передачи в визуальном формате.

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При этом технологическая свобода всегда сочетается с фактологической точностью и высокой этической ответственностью – именно поэтому художники работали в тесном тандеме с ликвидаторами, учеными, историками, музейными работниками и людьми, пережившими Чернобыль лично. Чернобыльская катастрофа остро нуждается в языке медиаарта еще и потому, что значительная часть ее последствий невидима. Радиационное излучение невозможно увидеть. Экологические изменения разворачиваются годами и десятилетиями. Трагедия утраты дома продолжается далеко за пределами момента эвакуации. Кроме того, решения, принятые определенной системой в конкретный исторический момент, продолжают влиять на поколения, которые еще даже не родились. Медиаарт способен сделать этот невидимый, растянутый во времени опыт глубоко чувственным.

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Так история 1986 года перестает быть закрытым эпизодом прошлого. Она органично входит в нашу современность через призму вопросов ядерной безопасности во время войны, оккупации стратегических атомных объектов, технологической ответственности, экологических угроз и масштабной дезинформации. Именно поэтому мы называем CHORNOBYL40 лабораторией будущей памяти – Future Memory Lab. Ее главная задача – найти художественную форму, способную передать уроки Чернобыля следующим поколениям не как сухую информацию, а как глубокое чувство, осмысление и пережитый опыт. Ведь Чернобыль остается с нами еще на тысячи лет, и нам нужен язык, способный жить гораздо дольше кратковременного информационного цикла, политической даты или одного выставочного сезона.

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– В проекте участвуют авторы из 19 стран. Насколько зарубежным художникам удалось почувствовать наш украинский контекст?

– Я бы не сказал, что задачей иностранных художников было попытаться воссоздать украинский опыт от нашего имени. Это было бы и невозможно, и не совсем этично. Вместо этого мы создали условия для глубокого погружения в украинский контекст: в течение двух месяцев художники из 19 стран работали с архивами, историческими материалами, свидетельствами ликвидаторов и бывших жителей Припяти, общались с учеными, музейными работниками и специалистами по ядерной безопасности.

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Украинский опыт стал фактологическим и этическим центром проекта. Украина здесь выступает субъектом, который задает стандарты разговора о Чернобыле, а международные авторы расширяют этот разговор, пропуская его через собственную культурную память. Для Польши это опыт радиационного страха и раствора Люголя, который давали детям после аварии. Для Франции – сложная дискуссия об атомной энергетике и ее будущем. Для других стран – вопросы государственного замалчивания, экологической тревоги, доверия к технологиям, вынужденного переселения и потери дома. Благодаря этому Чернобыль предстает одновременно как глубоко украинская история и как общий европейский вопрос.

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– Расскажите, пожалуйста, о нескольких работах, которые посетители могли увидеть на выставке.

– Абсолютно каждая работа заслуживает внимания, их отбирало международное жюри, и каждая работает по-разному. В работе The Bitter Drink Каси Гловицкой большая история катастрофы раскрывается через чрезвычайно личную и телесную память – инсталляция смешанной реальности построена вокруг стола, чашки и горького вкуса раствора Люголя, который после аварии давали детям в Польше. Это очень точный пример того, как опыт Чернобыля пересек границы и остался не только в документах, но и в памяти тела.

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All Unsaved Progress Will Be Lost Мелани Куртина работает с темой дома, который человек отказывается покинуть даже после катастрофы. В VR зритель оказывается среди бетона и тумана и слышит голос женщины, которая осталась в своем доме. Это камерная, тихая работа, но именно через эту тишину она говорит о привязанности к месту, одиночестве и границе между спасением и потерей.

В ENERGEIA Уго Арсака виртуальное пространство создано на основе 3D-сканов французских атомных электростанций и фрагментов разговоров со специалистами о будущем энергетики. Эта работа переносит разговор от самой катастрофы к системе, которая производит энергию, политическим решениям, рискам и ответственности, задавая сложный вопрос: как говорить об атомной энергетике после Чернобыля, не впадая ни в слепой технологический оптимизм, ни в упрощенный страх?

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Во время выставки также эксклюзивно была представлена VR-работа "Прометей", над которой мы работаем уже несколько лет. В этом иммерсивном фильме можно проследить прямую линию от 1986 года до российской оккупации Чернобыльской зоны, что показывает: ядерная опасность не осталась в прошлом. Все эти работы прежде всего о людях, их жизни, воспоминаниях, опыте и ощущениях.

– Как через тему Чернобыля и искусство вам удается говорить с миром о том, что происходит в Украине сегодня в целом?

– Для меня Чернобыль – не метафора, которую мы сегодня подстраиваем под тему войны. Это система знаний, которую Украина приобрела чрезвычайно высокой ценой: знаний о цене умалчивания, пределах технологического контроля, ядерной безопасности, экологических последствиях, утрате дома, человеческой ответственности и решениях, влияние которых не заканчивается вместе с политическим режимом, который их принял. Катастрофа 1986 года была также информационной катастрофой. Советская система пыталась скрыть масштаб аварии, контролировать информацию, что привело к ужасным последствиям. Сегодня война берет начало в пропаганде и дезинформации, которой десятилетиями обрабатывали российское население. Система не изменилась, и это привело к оккупации Чернобыльской зоны, захвату ядерных объектов, ядерному шантажу всего мира, атакам на энергетическую инфраструктуру и экологическим преступлениям.

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Посредством искусства мы можем говорить об этих процессах на уровне, которого часто не достигают политические заявления или статистика. Искусство превращает абстрактную угрозу в личный опыт. Важно, что CHORNOBYL40 не выставляет украинскую травму на международной сцене как объект созерцания. Украина выступает источником знаний и задает этические и фактологические стандарты этого разговора, помогая включиться в более широкую европейскую дискуссию о безопасности, правде и ответственности.

– Насколько важно и символично впервые представить эту выставку именно в Национальном музее "Чернобыль"?

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– То, что экспозиция впервые представлена в музее "Чернобыль", который был поврежден российской ракетой, придает ей дополнительное значение. Музей, хранящий память об одной из крупнейших катастроф ХХ века, сам стал объектом атаки: россияне пытались уничтожить свидетельства своих преступлений прошлого современными преступлениями. Но музей не прекратил работу, а продолжает свидетельствовать всему миру. Культурная стойкость здесь перестает быть абстрактной темой – она происходит непосредственно перед нами.

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Украина когда-то пережила Чернобыль – крупнейшую техногенную катастрофу в мире, и, словно феникс, стала сильнее и независимее; так и после этой войны мы уже не будем такими, как прежде, мы станем и сильнее, и еще более независимыми. Для нас это не декоративный оптимизм. Это разговор о накопленных украинских знаниях, уникальных людях, их преданности и профессионализме, а также о способности общества действовать в условиях чрезвычайной угрозы и передавать этот опыт дальше. Именно так мы говорим с миром об Украине сегодня.