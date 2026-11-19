Накануне Черной пятницы интернет заполняет реклама распродаж. Пока легальные магазины предлагают сезонные акции, продавцы сомнительной парфюмерии тоже ловят волну: обещают скидки до 90% на DIOR, CHANEL, Tom Ford и другие люксовые бренды.

Видео дня

OBOZ.UA уже неоднократно писал о подделках парфюмерии в интернете и объяснял, как распознать недобросовестных продавцов. На этот раз поводом напомнить о рисках стали рекламные ролики Beauty Free, которые предлагают приобрести люксовые ароматы с невероятными скидками.

Новая партия 2027 года и освобождение складов: во что предлагают поверить покупателям

По рекламной версии Beauty Free, компания готовится принимать новую партию парфюмерии 2027 года, поэтому складские запасы брендовых ароматов предлагает со скидками до 90%, ведь остатки предыдущего года нужно срочно распродать.

Такая история звучит привлекательно: покупателю предлагают поверить, что он получает люксовый парфюм по символической цене лишь потому, что продавцу нужно освободить место для новых поступлений. Однако само по себе объяснение сменой партии не подтверждает ни оригинальность продукции, ни реальность заявленной скидки.

Это не единственная рекламная легенда, которой объясняют фантастическую дешевизну. Среди других – закрытие магазинов, ликвидация складов и срочная эвакуация товара. Особенно цинично выглядят объявления, в которых причиной распродажи называют обстрелы и вынужденное перемещение запасов. Война становится маркетинговым аргументом: такая история должна вызвать сочувствие и подтолкнуть покупателя не медлить с оплатой.

РЕКЛАМА

Скидка – еще не доказательство выгоды. Как проверить продавца

Сами по себе акции не являются признаком обмана: официальные магазины тоже предлагают специальные цены, в том числе к Черной пятнице. Но скидки 80–90% на оригинальную люксовую парфюмерию – серьезный повод насторожиться. Так же как и обещания "парфюма по лицензии", ароматов с "99-процентным сходством" или "пробников": за такими словами обычно скрываются подделки.

Главные истории дня

Не менее важно выяснить, кто именно стоит за привлекательным предложением. Есть ли на сайте информация о компании, ее контакты и понятная обратная связь? Можно ли получить фискальный чек? Не предлагают ли перевести деньги на личную карту вместо прозрачной оплаты по официальным реквизитам? Если продавец скрывает эти сведения, а главный аргумент в пользу покупки – огромная скидка, лучше не рисковать.

Покупать люксовую парфюмерию стоит у проверенных продавцов, которые отвечают за происхождение и качество товара. Например, BROCARD предлагает оригинальную парфюмерию известных брендов и гарантирует качество товара. В магазинах сети, на сайте и в мобильном приложении всегда можно найти акции и специальные предложения, включая скидки в честь Черной пятницы.

Черная пятница – возможность купить желаемое выгоднее, но не повод отключать здравый смысл. Не стоит верить рекламным сказкам о скидках 90% и срочных распродажах. Лучше потратить время на проверку продавца, чем деньги – на подделку.