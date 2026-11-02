Почему желтеет замиокулькас: как спасти растение во время отопительного сезона

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Иллюстрация - отключение светаСитуация со светом изменилась: какие графики действуют и в каких регионах хуже всегоУкраинцам прогнозируют необычную зиму: морозы будут короткими, а температура удивит. Эксклюзивный прогноз климатологаУкраинцам прогнозируют необычную зиму: морозы будут короткими, а температура удивит. Эксклюзивный прогноз климатологаИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриСколько людей осталось в оккупированных Олешках: названа цифраСколько людей осталось в оккупированных Олешках: названа цифраИллюстрация – мужчина с банковской картойПриватБанк зачислит 2 тыс. грн на специальные карты: кто из украинцев получит деньги в ноябреИз политики – в артисты: 54-летний экс-советник министра вышел на сцену "Голоса страны" и застав Тину Кароль аплодировать стоя. ВидеоИз политики – в артисты: 54-летний экс-советник министра вышел на сцену "Голоса страны" и застав Тину Кароль аплодировать стоя. ВидеоБез матери остался сын: в Сумах при исполнении служебных обязанностей погибла патрульнаяБез матери остался сын: в Сумах при исполнении служебных обязанностей погибла патрульная"Есть конкретные предложения военных": Хмара рассказал, как можно повысить эффективность работы ПВО. Фото"Есть конкретные предложения военных": Хмара рассказал, как можно повысить эффективность работы ПВО. ФотоЧто делать с картами ПриватБанка после истечения срока действия. Иллюстративное фото.Украинцам, у которых есть Приват24, напомнили о важных нюансах: кому нужно заменить картуВпереди была целая жизнь: появились подробности о 13-летней девочке, которую РФ убила ударом по Винницкой области. ФотоВпереди была целая жизнь: появились подробности о 13-летней девочке, которую РФ убила ударом по Винницкой области. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Почему желтеет замиокулькас: как спасти растение во время отопительного сезона

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read3 мин
93
Почему желтеет замиокулькас: как спасти растение во время отопительного сезона
Замиокулькас. Источник: 123RF/PICSEL

Замиокулькас считается одним из самых неприхотливых комнатных растений, однако зимой даже он может начать желтеть и терять листья. Причиной часто становятся неправильный полив, нехватка света или вредители, которые активнее размножаются в отапливаемых помещениях.

Как пишет Deccoria, сухой и теплый воздух создает благоприятные условия для паутинных клещей, способных серьезно повредить комнатные растения. Чтобы спасти замиокулькас, важно вовремя определить причину пожелтения и скорректировать уход.

Почему желтеют листья замиокулькаса

Самая распространенная причина пожелтения замиокулькаса – чрезмерный полив. Растение накапливает влагу в подземных корневищах и способно долго обходиться без воды. Если земля постоянно остается мокрой, корни начинают страдать от нехватки кислорода и могут загнивать.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
12,1 т.
В первых числах ноября четырем знакам зодиака очень повезет в работе и финансах: вы станете популярными
12,1 т.
В первых числах ноября четырем знакам зодиака очень повезет в работе и финансах: вы станете популярными
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
2,3 т.
Почему в СССР сок продавали в трехлитровых банках: несколько причин
2,3 т.
Почему в СССР сок продавали в трехлитровых банках: несколько причин
Мария ШевчукМария Шевчук
1,7 т.
Город будущего и ветряки: как дети осваивали STEM-образование в "Блогер Кемпі" от Фонда Рината Ахметова
1,7 т.
Город будущего и ветряки: как дети осваивали STEM-образование в "Блогер Кемпі" от Фонда Рината Ахметова

Особенно опасен избыток влаги зимой, когда рост растения замедляется. О проблеме могут свидетельствовать пожелтение листьев, размягчение стеблей и неприятный запах от почвы.

Другими причинами изменения цвета листьев могут быть:

  • Недостаток освещения. Зимой короткий световой день замедляет рост растения и может ухудшить его состояние.
  • Резкие перепады температуры. Холодные сквозняки и близость к горячим батареям создают неблагоприятные условия.
  • Недостаток воды. Длительное пересыхание почвы может привести к сморщиванию стеблей и пожелтению листьев.
  • Естественное старение. Если желтеет только один старый нижний лист, а остальное растение здорово, обычно беспокоиться не нужно.
  • Вредители. Паутинные клещи и щитовки повреждают листья, из-за чего они постепенно теряют зеленый цвет.

Как сухой воздух влияет на замиокулькас

Сам по себе замиокулькас довольно хорошо переносит сухой воздух. Однако в отопительный сезон возрастает риск появления паутинных клещей.

Эти мелкие вредители питаются содержимым клеток листьев. Особенно быстро они размножаются в теплых помещениях с низкой влажностью.

Первыми признаками заражения становятся мелкие светлые точки на листьях. Со временем листья могут желтеть, буреть и опадать. При сильном поражении между листьями появляется тонкая паутина.

Чтобы обнаружить вредителей, нужно внимательно осмотреть нижнюю сторону листьев. При необходимости можно воспользоваться увеличительным стеклом.

Для профилактики стоит поддерживать умеренную влажность воздуха и не ставить горшок непосредственно возле батареи. Если в комнате очень сухо, поможет увлажнитель воздуха.

Как избавиться от вредителей

Помимо паутинных клещей, замиокулькас могут атаковать щитовки. Они выглядят как небольшие коричневые бугорки, которые прочно прикрепляются к листьям и стеблям.

Для борьбы со щитовками можно использовать мыльный раствор. Чтобы приготовить его, нужно растворить 10–20 г натертого серого хозяйственного мыла в литре теплой воды и дождаться, пока он остынет.

Сначала стоит проверить средство на одном листе и подождать сутки. Если повреждений нет, можно осторожно удалить вредителей ватной палочкой, смоченной раствором.

Также для борьбы с вредителями применяют специальные препараты на основе масла нима. Важно использовать их согласно инструкции и предварительно проверять чувствительность растения, поскольку концентрированные средства могут повредить листья.

Если над горшком летают мелкие черные мушки, это могут быть грибные комарики, или сциариды. Их личинки развиваются во влажной почве и могут повреждать молодые корни.

В таком случае нужно сократить полив, дать субстрату хорошо просохнуть и установить желтые клеевые ловушки для взрослых насекомых.

Как спасти замиокулькас зимой

Прежде всего нужно проверить состояние почвы. Если она влажная, полив следует отложить до полного высыхания субстрата. Если у растения уже есть признаки гниения, необходимо осмотреть корневища, удалить поврежденные части и пересадить его в свежую рыхлую почву с хорошим дренажем.

Зимой замиокулькас поливают значительно реже, чем летом. Частота зависит от температуры, освещения, размера горшка и скорости высыхания земли. Воду, оставшуюся в поддоне после полива, обязательно сливают.

Горшок лучше поставить в хорошо освещенное место без прямых палящих лучей, холодных сквозняков и сильного нагрева от батарей.

В отопительный сезон также стоит еженедельно осматривать листья, особенно с нижней стороны. Это поможет заметить вредителей до того, как они успеют размножиться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 7 мест в доме станут неудачным выбором для размещения комнатных растений.

Похожие темы
комнатные растениярастенияцветы
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!