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Почему всем нужно есть квашеную капусту и чем она полезна: делимся секретами приготовления

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
icon 1,7 т.
Почему всем нужно есть квашеную капусту и чем она полезна: делимся секретами приготовления
Квашеная капуста. Источник: gettyimages.com

Квашеная капуста – это ценный ферментированный продукт, содержащий много витаминов, органических кислот и полезных микроорганизмов. Поддержка кишечника и пищеварения: в процессе молочнокислого брожения образуются лактобактерии и пробиотики, которые улучшают микрофлору, уменьшают вздутие живота и помогают усваивать питательные вещества. Укрепление иммунитета: продукт богат витамином С (300 г капусты содержат суточную норму), витаминами группы B, витамином А и витамином K, которые поддерживают защитные силы организма.

Почему всем нужно есть квашеную капусту и чем она полезна: делимся секретами приготовления

Чем полезна квашеная капуста

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, квашеной капусты с тертой морковью и специями. 

Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста 1 шт. 
  • Лавровый лист по вкусу
  • Морковь 2 шт. 
  • Лавровый лист 10 шт.
  • Гвоздика 2 шт.
  • Соль 2 ст. л.
  • Сахар

Способ приготовления: 

1. Нарежьте капусту и морковь и смешайте.

2. В чистые банки добавьте лавровый лист, гвоздику и горошины черного перца. Не стоит чрезмерно утрамбовывать. В банки добавьте соль и сахар, залейте холодной некипяченой водой. Деревянной палочкой проткните до дна, чтобы соль и сахар хорошо распределились, а воздух выходил наружу.

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Почему всем нужно есть квашеную капусту и чем она полезна: делимся секретами приготовления

Капуста для блюда

3. Банки накройте капроновой крышкой и поставьте в глубокую посуду, ведь сок начнет бродить и вытекать. Капусту оставьте на три суток в теплом месте. Дважды в день деревянной палочкой протыкайте капусту, чтобы выпустить воздух. Следите за тем, чтобы капуста была полностью покрыта соком.

Почему всем нужно есть квашеную капусту и чем она полезна: делимся секретами приготовления

Приготовление капусты

На третий день капуста готова!

Почему всем нужно есть квашеную капусту и чем она полезна: делимся секретами приготовления

Готовая капуста

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