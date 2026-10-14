Почему всем нужно есть квашеную капусту и чем она полезна: делимся секретами приготовления

Квашеная капуста – это ценный ферментированный продукт, содержащий много витаминов, органических кислот и полезных микроорганизмов. Поддержка кишечника и пищеварения: в процессе молочнокислого брожения образуются лактобактерии и пробиотики, которые улучшают микрофлору, уменьшают вздутие живота и помогают усваивать питательные вещества. Укрепление иммунитета: продукт богат витамином С (300 г капусты содержат суточную норму), витаминами группы B, витамином А и витамином K, которые поддерживают защитные силы организма.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, квашеной капусты с тертой морковью и специями.

Ингредиенты:

Белокочанная капуста 1 шт.

Лавровый лист по вкусу

Морковь 2 шт.

Лавровый лист 10 шт.

Гвоздика 2 шт.

Соль 2 ст. л.

Сахар

Способ приготовления:

1. Нарежьте капусту и морковь и смешайте.

2. В чистые банки добавьте лавровый лист, гвоздику и горошины черного перца. Не стоит чрезмерно утрамбовывать. В банки добавьте соль и сахар, залейте холодной некипяченой водой. Деревянной палочкой проткните до дна, чтобы соль и сахар хорошо распределились, а воздух выходил наружу.

3. Банки накройте капроновой крышкой и поставьте в глубокую посуду, ведь сок начнет бродить и вытекать. Капусту оставьте на три суток в теплом месте. Дважды в день деревянной палочкой протыкайте капусту, чтобы выпустить воздух. Следите за тем, чтобы капуста была полностью покрыта соком.

На третий день капуста готова!

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