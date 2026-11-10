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Почему в приложениях после обновлений возникают ошибки и что с этим делать? Опыт ИТ-архитектора Михаила Красовского

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
6
Почему в приложениях после обновлений возникают ошибки и что с этим делать? Опыт ИТ-архитектора Михаила Красовского
Михаил Красовский. Источник: личный архив

Каждый пользователь смартфона хоть раз сталкивался с тем, что после обновления приложения какая-то функция перестает работать. Такие поломки случаются и с системами, от которых зависят финансовые расчеты и работа с документами в компаниях и госучреждениях. Lead Solution Architect Михаил Красовский, который последние несколько лет отвечает за проектирование и запуск сложных систем в международной компании Trinetix, объясняет это тем, что за годы развития программы ее части нередко оказываются настолько связаны между собой, что изменения одной затрагивают другие.

"В итоге каждое обновление порождает в системе ошибки, которые могут оставаться незамеченными и копиться, пока не приведут к серьезному сбою – в том числе с финансовым ущербом для бизнеса", – говорит он.

Менее очевидный ущерб возникает, когда приходится переделывать уже работающее решение. Аналитики Deloitte оценили технический долг – расходы на исправление и донастройку решений, принятых быстро, но не оптимально, – в 21–40% бюджета, который компании направляют на развитие ИТ. Чтобы не наращивать эти траты, по словам эксперта, важно изначально планировать устройство программы с учетом ее развития.

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Пример – платформа для автоматизации бизнес-процессов OpenText MBPM, над которой Михаил Красовский работал в начале 2010-х. Он спроектировал и построил с командой слой интеграции, который позволял клиентам подключать платформу к уже существующей у них системе хранения документов – без необходимости переходить на новую. Первыми такими интеграциями стали Microsoft SharePoint и OpenText Content Management.

"Часто при обновлении одного места программы, чтобы не допустить сбой, нужно проверять другие части программы, даже если формально они не относятся к новой задаче, – говорит специалист. – Но если с самого начала разложить систему на изолированные слои и правильно определить протоколы взаимодействия между ними, изменения останутся локализованными, а вся система сохранит устойчивость".

Платформа OpenText MBPM – наглядный пример того, к чему на практике приводят продуманные архитектурные решения: заложенное больше десяти лет назад устройство системы до сих пор позволяет выпускать ее обновления. Ее использовали крупный бизнес США и Европы – например, Lufthansa, Pfizer, Hewlett-Packard и London Underground. BPM проект реализованный Wyeth Pharmaceuticals на основе OpenText MBPM получил престижную награду CIO 100. В 2012 году она стала первой среди BPM-решений, прошедших международную сертификацию безопасности Common Criteria EAL4+.

Опыт ее развития и более поздний – в одной из крупнейших международных консалтинговых компаний – лег в основу модели разделения BPM-систем, которую Красовский назвал LEA-BPM (BPM – управление бизнес-процессами. – Ред.). Концепция опубликована в рецензируемом международном журнале International Journal of Computer. Сегодня Красовский – Fellow (Fellow – высшая экспертная ступень членства. – Ред.) международного сообщества инженеров Hackathon Raptors, объединяющего специалистов из более чем 80 стран. Он продолжает развивать принципы многослойной архитектуры и подчеркивает: такой подход не исключает риск сбоев полностью, но заметно ограничивает последствия каждой доработки.

Решения, подобные этому, нужны не только инженерам. В приложениях для смартфонов ошибка в результате обновления влечет неудобство пользователей. В глобальных системах – может стать причиной остановки платежей, сбоя в работе компании или ограничения доступа к государственной услуге. И чем больше процессов связано с программами, тем важнее создавать их с заделом на будущее.

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