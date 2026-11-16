Почему в СССР в некоторых городах на домах рисовали гигантские цифры: объяснение

Блуждая между панельными домами позднего СССР, иногда можно увидеть на фасаде огромные цифры. Номера на отдельных зданиях настолько большие, что занимают несколько этажей и заметны издалека.

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И такое "украшение" фасадов имело вполне практическое значение, поэтому использовалось не везде. Такие цифры можно увидеть, например, в российском Норильске, расположенном примерно в 300 километрах за Полярным кругом. OBOZ.UA рассказывает, почему в таких условиях на домах рисовали гигантские цифры и можно ли найти подобные сооружения в Украине.

Зима в городах вроде Норильска становится настоящим испытанием для местных жителей: снег может не сходить около девяти месяцев в году, а в самые холодные дни температура опускается до 45-50 градусов мороза. Однако больше всего проблем создает не столько холод, сколько сильный ветер. Он часто поднимает метели, во время которых видимость почти исчезает.

Одно из самых опасных погодных явлений в этих краях называют "черной пургой". Так местные жители описывают чрезвычайно сильные снежные бури, когда порывы ветра могут сбить человека с ног. В таких условиях даже короткая дорога до магазина или возвращение домой после работы превращается в непростое приключение. А тем, кто плохо знает город, во время метели еще труднее найти нужный адрес.

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Поэтому советские архитекторы при застройке Норильска старались учитывать суровые климатические условия. Одним из простых, но действенных решений стали огромные номера домов, которые в 1980-х годах начали наносить на фасады панельных многоэтажек. Цифры намеренно делали гигантскими, чтобы их можно было увидеть издалека даже при плохой видимости. Благодаря этому жители и гости города могли быстрее сориентироваться и найти нужный дом, не тратя время на поиски небольших адресных табличек.

Большие номера размещали не только на фасадах, выходивших на улицы. В некоторых кварталах их наносили и на стены со стороны внутренних дворов. Это было удобно с учетом особенностей местной застройки. Многие дома в Норильске расположены так, чтобы образовывать пространства, защищенные от ветра. Из-за схожей архитектуры многоэтажек человеку, впервые попавшему в такой квартал, было непросто сориентироваться. Большие цифры помогали быстрее найти нужный адрес.

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Однако гигантские номера были не единственным архитектурным решением, призванным облегчить жизнь в Норильске. Еще на этапе проектирования города специалисты старались располагать дома плотными рядами, чтобы они служили своеобразной защитой от сильных ветров. В жилых кварталах обустраивали замкнутые дворы и узкие проходы между зданиями. По ним жители могли добраться до подъездов или укрыться от непогоды, одновременно не позволяя мощным потокам воздуха проникать во дворы.

В Украине домов, расписанных гигантскими цифрами, не встретишь. Ведь климатические условия в нашей стране значительно благоприятнее, чем в российском Заполярье, поэтому и необходимости в таких знаках нет. Зато украинцы полюбили украшать фасады серых советских панелек яркими муралами.

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