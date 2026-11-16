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Почему в СССР в некоторых городах на домах рисовали гигантские цифры: объяснение

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
327
Почему в СССР в некоторых городах на домах рисовали гигантские цифры: объяснение
В суровых климатических условиях Норильска понять, куда ты идешь, бывает крайне непросто

Блуждая между панельными домами позднего СССР, иногда можно увидеть на фасаде огромные цифры. Номера на отдельных зданиях настолько большие, что занимают несколько этажей и заметны издалека.

И такое "украшение" фасадов имело вполне практическое значение, поэтому использовалось не везде. Такие цифры можно увидеть, например, в российском Норильске, расположенном примерно в 300 километрах за Полярным кругом. OBOZ.UA рассказывает, почему в таких условиях на домах рисовали гигантские цифры и можно ли найти подобные сооружения в Украине.

Зима в городах вроде Норильска становится настоящим испытанием для местных жителей: снег может не сходить около девяти месяцев в году, а в самые холодные дни температура опускается до 45-50 градусов мороза. Однако больше всего проблем создает не столько холод, сколько сильный ветер. Он часто поднимает метели, во время которых видимость почти исчезает.

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Почему в СССР в некоторых городах на домах рисовали гигантские цифры: объяснение

В "черную" метель Заполярья найти нужный дом можно разве что по таким гигантским цифрам

Поэтому советские архитекторы при застройке Норильска старались учитывать суровые климатические условия. Одним из простых, но действенных решений стали огромные номера домов, которые в 1980-х годах начали наносить на фасады панельных многоэтажек. Цифры намеренно делали гигантскими, чтобы их можно было увидеть издалека даже при плохой видимости. Благодаря этому жители и гости города могли быстрее сориентироваться и найти нужный дом, не тратя время на поиски небольших адресных табличек.

Большие номера размещали не только на фасадах, выходивших на улицы. В некоторых кварталах их наносили и на стены со стороны внутренних дворов. Это было удобно с учетом особенностей местной застройки. Многие дома в Норильске расположены так, чтобы образовывать пространства, защищенные от ветра. Из-за схожей архитектуры многоэтажек человеку, впервые попавшему в такой квартал, было непросто сориентироваться. Большие цифры помогали быстрее найти нужный адрес.

Однако гигантские номера были не единственным архитектурным решением, призванным облегчить жизнь в Норильске. Еще на этапе проектирования города специалисты старались располагать дома плотными рядами, чтобы они служили своеобразной защитой от сильных ветров. В жилых кварталах обустраивали замкнутые дворы и узкие проходы между зданиями. По ним жители могли добраться до подъездов или укрыться от непогоды, одновременно не позволяя мощным потокам воздуха проникать во дворы.

В Украине домов, расписанных гигантскими цифрами, не встретишь. Ведь климатические условия в нашей стране значительно благоприятнее, чем в российском Заполярье, поэтому и необходимости в таких знаках нет. Зато украинцы полюбили украшать фасады серых советских панелек яркими муралами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в названиях некоторых советских городов были цифры.

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