Почему в СССР сок продавали в трехлитровых банках: несколько причин

Трехлитровые банки с соком стали одним из самых узнаваемых символов продуктовых магазинов в СССР. Ими заставляли полки, когда ставить туда было больше нечего – большие банки позволяли маскировать дефицит.

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Такой формат был обусловлен не только привычками потребителей, но и экономикой производства, особенностями хранения продуктов и системой оборота стеклянной тары. OBOZ.UA рассказывает, почему для фасовки соков выбирали именно банки объемом три литра.

Экономия на упаковке

Большие банки позволяли производителям экономить на фасовке. Чтобы разлить три литра сока в небольшие бутылки, нужно было использовать несколько единиц тары, больше крышек и этикеток, а также потратить больше времени на упаковочные операции. В свою очередь, одна трехлитровая банка требовала значительно меньше упаковочных материалов в пересчете на литр напитка.

Кроме того, крупную тару было удобнее использовать для массовых поставок продукции в магазины, столовые и другие заведения общественного питания. Для советской пищевой промышленности, ориентированной на большие объемы производства, это было вполне практичным решением.

Почему для сока выбирали стекло

Во времена СССР пластиковая упаковка была большой редкостью, поэтому увидеть что-то вроде современных легких пакетов в советских магазинах было почти невозможно. При этом стекло в пищевой промышленности давало несколько важных преимуществ: оно не влияло на вкус и запах продукта, не впитывало посторонние ароматы, выдерживало нагревание и подходило для пастеризации и стерилизации.

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Последнее было особенно важно для соков. Фрукты и ягоды собирали сезонно, но готовую продукцию нужно было поставлять в магазины в течение всего года. После термической обработки и герметичного закрывания сок мог долго храниться, не требуя холодильника.

Еще одно преимущество стекла – возможность повторного использования. Целые банки можно было сдать в пункты приема стеклотары или вернуть в торговую сеть. После сортировки, мытья и санитарной обработки их снова использовали на производстве. А те, что оставались у покупателей, пригождались для домашних заготовок: в них закатывали компоты, варенье, овощи и соленья.

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Почему именно 3 литра: удобство или компромисс?

Большой объем имел смысл не только для производителей. Сок в трехлитровых банках покупали для всей семьи, а также для столовых, буфетов и других заведений, где напиток разливали по стаканам. Одной банки хватало на несколько порций, поэтому не приходилось постоянно открывать новую упаковку.

В то же время у трехлитровой стеклянной тары были и очевидные недостатки. Она была тяжелой, занимала много места, а после открытия сок нужно было выпить, пока он не испортился. Особенно неудобно было покупать такую банку небольшой семье или человеку, который хотел выпить всего стакан напитка. В воспоминаниях о советской торговле упоминают, что фасованный сок нередко уступал по популярности напиткам на разлив, которые продавали в магазинах порционно. Так что трехлитровая банка была скорее компромиссом между потребностями производства, торговли и потребителей, а не идеальной упаковкой для каждого покупателя.

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Какие еще форматы упаковки соков существовали в СССР

Несмотря на то что трехлитровые банки стали своеобразной визитной карточкой советской соковой продукции, встречалась и другая тара. Например, до начала 1970-х томатный сок продавали в стеклянных и жестяных банках объемом от 350 мл до литра. Встречались даже маленькие 200-миллилитровые банки, предназначенные для детского питания. Со временем ассортимент тары сократился, а большие банки и бутылки на три литра стали преобладать.

Интересно, что государственный стандарт ГОСТ 657-79, введенный в 1980 году, предусматривал для розничной торговли стеклянные и металлические банки объемом до одного литра, стеклянные бутылки объемом до 0,5 литра, а также алюминиевые тубы объемом до 200 мл и упаковку из комбинированных пленочных материалов объемом до литра. Банки объемом два и три литра разрешалось использовать по заказу потребителей. То есть даже в конце советского периода трехлитровая тара не была единственным предусмотренным стандартами вариантом фасовки.

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