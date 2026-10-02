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Почему в СССР школьники массово делали скворечники: есть несколько причин

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 1,0 т.
Почему в СССР школьники массово делали скворечники: есть несколько причин
В советской школе любая работа имела идеологическую окраску. Источник: Создано с помощью Ши

Каждый, кто рос во времена СССР, наверное, помнит те весенние уроки труда, когда в классы приносили обрезки фанеры, бруски, гвозди и молотки, чтобы смастерить деревянные домики для птиц. Массовое строительство скворечников было настоящим ритуалом, который на первый взгляд казался трогательной заботой об окружающей среде.

На самом деле за этим стоял прагматический расчет и целая система воспитания. OBOZ.UA нашел целый перечень причин, почему советские дети массово мастерили скворечники.

Конечно, эта работа приносила сугубо практическую пользу для сельского хозяйства. Скворцов и других мелких птиц рассматривали как бесплатное и эффективное "биологическое орудие" в борьбе за урожай. Чем больше пернатых слеталось в сады и на поля, тем меньше приходилось тратить ресурсов на химикаты или изнурительную обработку земли от вредителей.

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В то же время этот процесс должен был воспитывать в детях "правильных" граждан. С помощью молотка и пилы школьников приучали к физическому труду, учили держать в руках инструмент и доводить дело до конца. Конечно, аккуратность самого домика стояла на втором месте — главными были процесс, дисциплина и вовлеченность.

К тому же всё это обильно сдобрялось идеологией. Любую инициативу в те времена пытались превратить в коллективное мероприятие: мастерили всей пионерской дружиной или классом, делали фотоотчёты для стенгазет и рапортировали о "перевыполнении планов". Такой подход должен был с детства прививать чувство общего дела и собственной пользы для государства. Ну и, конечно, это был самый простой способ наглядно показать ребенку, что такое ответственность за окружающую среду, ведь готовый скворечник становился материальным доказательством заботы о природе.

Интересно, что практика изготовления скворечников пережила СССР. Домики для птиц и кормушки дети делают и по сей день. Правда, это занятие больше не носит такого идеологического окраса. Теперь в центре процесса находится забота об окружающей среде и о тех, кто живёт рядом, а не коллективный труд.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем в СССР девушки заменяли настоящие лосины, которые было сложно достать.

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