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Почему в СССР поезда окрашивали в зеленый цвет: основная причина

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
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Почему в СССР поезда окрашивали в зеленый цвет: основная причина
Советский поезд. Источник: Создано с помощью ИИ

Зелёный цвет пассажирских вагонов стал одной из самых узнаваемых особенностей советских железных дорог. На протяжении десятилетий поезда имели практически одинаковую окраску, хотя ранее для вагонов использовались и другие цвета.

Такой выбор объяснялся прежде всего экономическими соображениями, а не только эстетическими предпочтениями. OBOZ.UA рассказывал, что зеленая краска была относительно недорогой и хорошо выдерживала воздействие солнечного света.

Почему для советских вагонов выбрали зеленый цвет

Содержание огромного железнодорожного парка требовало значительных затрат. Вагоны постоянно находились под открытым небом, подвергались воздействию дождя, снега, солнца и перепадов температур. Поэтому краска должна была быть не только доступной, но и достаточно долговечной.

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Одним из главных преимуществ зеленой окраски считалось использование минеральных пигментов. Они отличались сравнительно невысокой стоимостью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Благодаря этому окрашенные поверхности дольше сохраняли цвет и не требовали частого обновления.

Для советской железной дороги, обслуживавшей огромное количество подвижного состава, даже небольшая экономия на окраске каждого вагона могла существенно сократить общие расходы.

Со временем зеленый цвет закрепился в качестве стандартной окраски большинства пассажирских вагонов.

Почему грузовые вагоны окрашивали в другой цвет

В отличие от пассажирских, грузовые вагоны преимущественно имели красно-коричневую окраску. Для их окраски использовали железный сурик — пигмент на основе оксидов железа.

Этот материал был доступным и недорогим, поэтому хорошо подходил для массового использования. Красно-коричневая краска также обеспечивала защитное покрытие металлических поверхностей.

Таким образом, цвет железнодорожного транспорта в СССР в значительной степени определялся практическими потребностями. Для пассажирских вагонов распространенным решением стала зеленая краска, сочетавшая долговечность и относительно невысокую стоимость, а для грузовых использовали экономичное покрытие на основе железного сурика.

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