Почему в СССР никогда не выбрасывали газеты: как их использовали

Сейчас газеты воспринимаются как атавизм — информацию современный мир потребляет из интернета, а рекламные материалы такого формата вызывают скорее раздражение. Однако в СССР газеты, в которых никогда не было дефицита, после прочтения использовали огромным количеством способов.

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Газетная бумага могла заменить упаковку, помочь с уборкой или даже пригодиться при приготовлении еды. Причём некоторые из этих старых хитростей можно применять и сегодня. OBOZ.UA рассказывает, как можно с пользой использовать эти тонкие листы, если они у вас есть.

Сушка и хранение обуви

Мокрые ботинки после дождя или зимней прогулки набивали скомканными газетами. Тонкая гигроскопичная бумага впитывала часть влаги и помогала обуви быстрее высохнуть. Намокшую газету время от времени заменяли сухой, пока обувь не избавится от всей лишней влаги. К тому же это значительно безопаснее для кожи или клея, чем сушить обувь у батареи. Поэтому этот лайфхак актуален и по сей день. Не тратьте на промокшую обувь дорогие бумажные полотенца — используйте старую газету. А ещё ею можно набить ботинки или кроссовки, когда вы отправляете их на сезонное хранение. Так они лучше сохранят форму.

Мытье окон и зеркал

Газеты использовали вместо тряпок для мытья стекол. Сначала окно протирали влажной тканью или моющим раствором, а затем вытирали скомканной бумагой досуха. Газетный лист хорошо впитывает остатки влаги и помогает убирать разводы. Главное — вовремя менять бумагу на сухую, ведь она имеет свойство расслаиваться и оставлять прилипшие частицы, когда намокает.

Упаковка продуктов

До появления привычных нам упаковочных материалов газеты часто использовали для упаковки покупок. В бумагу можно было завернуть овощи, обернуть банку или другую вещь для переноски либо проложить ею продукты в сумке. Газета помогала защитить содержимое от грязи и механических повреждений, а также впитывала лишнюю влагу. Кроме того, газетная бумага помогает поддерживать оптимальный уровень влажности, поэтому с её помощью в СССР заботились о свежести фруктов и овощей из собственного сада. Каждый отдельный плод заворачивали в лист и отправляли в кладовую или подвал. Так яблоки или помидоры дольше оставались свежими.

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Устранение запахов в холодильнике

Газетная бумага могла пригодиться и тогда, когда в холодильнике появлялся неприятный запах. Скомканные листы клали на полку. Они постепенно впитывали часть влаги из пространства камеры, а вместе с ней и неприятные запахи. Однако этот метод — лишь быстрый лайфхак на всякий случай. На самом деле лучше всего помогает регулярная уборка холодильника.

Для сохранения тепла приготовленных блюд

Газеты в СССР использовали и тогда, когда нужно было дольше сохранить тепло готового блюда. Кастрюлю с кашей или другой едой плотно заворачивали в несколько слоев бумаги, а сверху могли накрыть полотенцем или одеялом. Благодаря такой импровизированной теплоизоляции блюдо остывало медленнее, да и могло некоторое время доходить до готовности без дополнительного нагрева. Например, приготовленные таким образом гречка или рис получаются особенно вкусными.

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