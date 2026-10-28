Почему в СССР на кастрюлях выбивали цену: объяснение

Если у вас сохранилась старая металлическая посуда времен СССР, вы можете заметить, что на дне таких кастрюль и чайников цена нанесена фабричным способом. Она либо выбита на металле, либо нанесена на эмаль настолько надежно, что десятилетия использования не заставили эту надпись исчезнуть.

Видео дня

Но зачем было тратить столько усилий и делать маркировку настолько долговечной? OBOZ.UA попытался разобраться в деталях.

Конечно, основной причиной был плановый характер советской экономики. Количество товаров для всей огромной страны определяли в центре. Там же устанавливались цены на них, ведь производством тоже занималось исключительно государство. Поэтому изделия определенного типа могли иметь одинаковую цену независимо от того, в каком городе их продавали. Из-за этого стоимость можно было наносить сразу на заводе – вместе с другими отметками и маркировками. Это избавляло продавцов от необходимости каждый раз наносить ценники на каждую единицу.

У такой маркировки была и еще одна цель – так советская власть пыталась бороться со спекуляцией. Дело в том, что работники государственных предприятий (а такая форма собственности была у любого производства в СССР) не относились к продукции как к источнику общего дохода. Ее просто выпускали в соответствии со спущенным сверху планом. От объемов продаж ничего не зависело. Поэтому появились так называемые "несуны" – работники, которые тайно выносили часть продукции, а затем перепродавали ее по несколько завышенной цене. Выбитая на металле цена позволяла увидеть, сколько товар стоил официально, и затрудняла перепродажу по завышенной стоимости. По крайней мере, в теории.

РЕКЛАМА

Конечно, полностью искоренить кражи и теневую торговлю таким образом было невозможно. Сама по себе маркировка не мешала продать украденную кастрюлю дороже, а покупатель не всегда мог проверить происхождение вещи. Поэтому такая маркировка была скорее одним из средств контроля, а не надежной защитой от спекулянтов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР железнодорожные поезда красили в зеленый цвет.

Главные истории дня