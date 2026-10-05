Почему в СССР 11 лет не было выходного в воскресенье: причин несколько

Западный мир сейчас всерьёз задумывается о введении четырёхдневной рабочей недели. А вот в СССР сто лет назад понятия общих для всех выходных вообще не существовало.

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Советские рабочие не работали по воскресеньям, и это ограничение действовало в течение целых 11 лет. OBOZ.UA вспоминает, почему его ввели и по каким причинам оно в итоге не прижилось.

Советский рабочий график в цветных полосках

Последнее на долгие годы воскресенье, свободное от работы, у граждан СССР выпало на 29 сентября 1929 года. После чего в Стране Советов сделали вот что — трудящиеся (а именно так в Союзе называли работников) получили табели с карточками пяти цветов: желтого, розового, красного, фиолетового и зеленого. Цвет определял, какой именно день в новой пятидневке будет личным выходным для рабочего.

Так до лета 1940 года страна существовала по уникальному и нигде больше не апробированному календарю. Сначала неделю сократили до пяти дней, впоследствии расширили до шести, но единого, общего для всех дня отдыха общество так и не получило.

Истоки и скрытая цель реформы

Автором этой концепции стал один из партийных деятелей — Юрий Ларин. Его логика была чисто экономической: промышленные мощности и станки не должны были простаивать ни минуты.

Для руководства страны это звучало довольно убедительно. Непрерывная семидневная работа заводов позволяла нарастить объемы производства почти на 16 % без закупки дополнительного оборудования. Для самого рабочего формально такая система тоже имела плюсы: вместо 52 воскресений в году он получал 72 дня отдыха (один выходной после четырёх рабочих дней).

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Однако существовал и чисто идеологический подтекст. Поскольку воскресенье традиционно оставалось днём посещения храмов, его исключение из повседневного календаря должно было вытеснить религиозные традиции из быта граждан. В СССР как раз была в разгаре антирелигиозная кампания.

Провал эксперимента и возвращение к стандартному календарю

Ожидаемого прорыва в экономике реформа не принесла. Заводы столкнулись с преждевременным износом оборудования, а ремонты требовали огромных незапланированных расходов. Кроме того, на предприятиях возник беспорядок, ведь из-за постоянной смены людей за станками никто не отвечал за состояние техники.

Главные истории дня

Новый график ударил и по социальной жизни. Выпадая на условный вторник, выходной рабочего не совпадал с выходными жены или занятиями детей. Семьи лишились возможности проводить время вместе, из-за чего пришли в упадок культура и семейный досуг. Попытка властей в марте 1930 года закрепить одинаковые дни отдыха для членов одной семьи ситуации не спасла.

Социальный хаос и экономическая неэффективность заставили руководство признать ошибку. 26 июня 1940 года Президиум Верховного Совета СССР вернул стандартную семидневную неделю, восстановив воскресенье в качестве общего дня отдыха.

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