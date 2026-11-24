Когда мы говорим о характерных символах СССР, одним из первых на ум приходит граненый стакан. Такая посуда была повсюду – и в столовых, и в кафе, и в каждом доме. Но почему советские стаканы имели именно такую форму?

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Как пишет издание "Телеграф", производители посуды в Союзе ориентировались в первую очередь не на эстетичность своей продукции, а на прочность. И именно 16 граней выполняли функцию ребер жесткости, а их довольно большое количество обеспечивало оптимальную прочность изделия. Для чего же нужна была такая конструкция?

Как граненый стакан приспособили к столовым

По одной из версий, обычные круглые стаканы часто разбивались во время мытья в промышленных посудомоечных машинах, которые устанавливали на кухнях предприятий общественного питания. Чтобы сделать посуду для напитков прочнее, стекло долго плавили при температуре 1500 градусов. После этого заготовки дважды обжигали и только тогда формировали на них грани.

Классический граненый стакан с гладким ободком впервые появился на конвейере завода в российском городе Гусь-Хрустальный 11 сентября 1943 года. Его конструкцию разработали с учетом особенностей новых советских посудомоечных машин, которыми собирались оборудовать столовые по всей стране.

В Советском Союзе чаще всего изготавливали стаканы с четным количеством граней, поскольку их производство было проще и дешевле. Стоимость изделия росла вместе с количеством граней. Так, стакан с 10 гранями стоил 3 копейки, с 16 – 7 копеек, а с 20 – уже 14 копеек.

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Откуда взялась версия о союзных республиках

Существует предположение, что количество граней имело символическое значение, поскольку соответствовало числу союзных республик. В 1940-х годах их было 16, ведь тогда в состав СССР входила также Карело-Финская ССР.

В 1956 году она утратила статус союзной республики и стала автономией. Количество республик в составе СССР сократилось, однако конструкцию граненого стакана не изменили – стаканы и дальше выпускали с 16 гранями.

Действительно ли количество граней подогнали под количество республик – сказать трудно. Достоверных источников, которые бы это подтверждали, не существует. Поэтому эта версия существует лишь как легенда.

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Когда появились первые граненые стаканы

С этим связана еще одна легенда. Считается, что в 1721 году стеклодув Ефим Смолин из Владимира изготовил граненый стакан для российского флота и представил его царю Петру I. Такая форма должна была помочь решить распространенную проблему моряков: во время качки обычные круглые стаканы скользили по столам, падали и разбивались.

Как бы то ни было, граненый стакан не является чисто советским изобретением. Однако именно в СССР он стал почти безальтернативным дизайном стакана для напитков, поэтому и начал настолько прочно ассоциироваться с Союзом.

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На самом деле массово изготавливать граненые стаканы начали в конце XVIII – начале XIX века на заводе в Гусь-Хрустальном. Сначала грани наносили вручную, поэтому такая посуда стоила дорого. Позже на предприятии начали использовать специальное оборудование для прессования стекла. Это позволило снизить себестоимость производства и выпускать стаканы одинаковой формы.

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