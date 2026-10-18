Почему в холодильнике скапливается вода и как с этим бороться: советы

Лужа воды под ящиками или влага на дне холодильника могут свидетельствовать о неправильном отводе конденсата. Эта проблема не всегда требует ремонта; иногда достаточно простого устранения.

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Вот самые распространенные причины скопления воды и способы предотвращения этого, пишет OBOZ.UA.

Причина, как правило, довольно проста, поскольку она связана с засорением сливного отверстия для конденсата. Он отвечает за удаление влаги изнутри холодильника. Поэтому, если он забивается пылью или остатками еды, вода может скапливаться на дне прибора или под ящиками. Еще одной распространенной причиной этого является неправильно установленная температура.

Слишком высокая температура может вызвать чрезмерное образование конденсата, тогда как слишком низкая температура может привести к замерзанию сливных труб.

Накопление воды в холодильнике также может быть вызвано перегрузкой прибора большим количеством продуктов. Это также может быть вызвано неплотными уплотнителями дверей, которые препятствуют циркуляции воздуха и способствуют накоплению влаги.

Однако чаще всего проблема возникает из-за засорения слива. К счастью, мы можем легко решить эту проблему, выполнив несколько простых шагов. Просто возьмите зубочистку, баллончик со сжатым воздухом или шпатель и прочистите отверстие, удалив любые остатки пищи, плесень или пыль. Кроме того, вы можете промыть слив домашним раствором.

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Смешайте тёплую воду с небольшим количеством уксуса. Это устранит неприятные запахи и удалит любые остатки грязи. Рекомендуется регулярно чистить слив, чтобы предотвратить повторное возникновение проблемы со скоплением воды в холодильнике.

Помимо регулярной прочистки и очистки слива, стоит также позаботиться о нескольких других аспектах, которые улучшат работу вашего холодильника. Прежде всего, избегайте размещения теплых продуктов внутри прибора, поскольку водяной пар, выделяющийся из них, может быстро конденсироваться на стенках.

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Кроме того, избегайте частого открывания дверц или оставления их открытыми на длительное время. Это приводит к попаданию большого количества тёплого, влажного наружного воздуха внутрь прибора, что нарушает его работу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько в среднем служит холодильник и когда его стоит менять. При этом эксперты советуют не спешить покупать новый прибор после поломки, ведь около 87% его неисправностей можно устранить с помощью ремонта.

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