Плесень в горшке чаще всего появляется из-за чрезмерного полива, когда почва не успевает просохнуть. Чтобы убрать налет и предотвратить его возвращение, снимите пораженный слой земли, скорректируйте полив и проверьте, свободно ли стекает лишняя вода.

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Substrates Maki объясняет, что видимый налет образуется, когда микроскопические споры грибов прорастают в субстрате. Самые благоприятные условия для этого возникают у поверхности, где есть влага, органические остатки и доступ воздуха.

Замена верхнего слоя почвы

Осторожно снимите 1-2 см почвы с поверхности и выбросьте ее. Именно в этом слое сосредоточено больше всего грибницы и спор, поэтому убирайте землю под налетом вместе с самим налетом.

Более редкий полив

Перед следующим поливом проверьте почву на глубине нескольких сантиметров. Поливайте только после того, как почва просохнет на этой глубине: сухая поверхность еще не означает, что ниже нет влаги.

Дренажные отверстия и сухой поддон

Проверьте, есть ли дренажные отверстия на дне горшка и свободно ли через них выходит вода. Если после полива она собралась в поддоне, слейте ее: застой воды мешает субстрату просыхать.

Перлит, песок или мелкий гравий

Распределите по поверхности земли тонкий слой перлита, песка или мелкого гравия. Такая присыпка помогает влаге быстрее испаряться из верхнего слоя субстрата.

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Более светлое место и проветривание

Переставьте растение подальше от стены и поближе к свету, в место с лучшей циркуляцией воздуха. Особенно это важно в холодный период, когда горшки могут стоять в прохладных влажных помещениях, которые редко проветривают.

Корица или разведенный яблочный уксус

Когда пораженную почву уже убрали, поверхность можно слегка посыпать корицей. Еще одно домашнее средство – сильно разведенный водой яблочный уксус. Его советуют применять лишь изредка и по краю горшка, как можно дальше от корней.

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Пересадка в свежий субстрат

Если плесень возвращается, несмотря на эти изменения, пересадите растение в свежий, пористый субстрат, подобранный для его вида. Смеси с большой долей торфа и компоста легко удерживают влагу. Перлит, песок или кокосовое волокно в составе грунта улучшают дренаж и помогают воздуху проникать в субстрат.

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