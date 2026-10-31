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Почему столовые приборы остаются грязными после посудомоечной машины: самая распространенная проблема

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read2 мин
57
Почему столовые приборы остаются грязными после посудомоечной машины: самая распространенная проблема
Почему столовые приборы остаются грязными. Источник: Pexels

Как получается, что тарелки идеально чистые после мытья в посудомоечной машине, а столовые приборы покрыты засохшими остатками пищи?

Прежде чем покупать новые таблетки и сообщать о неисправности, проверьте корзину для столовых приборов. Иногда проблема кроется именно в ней, пишет OBOZ.UA.

В посудомоечной машине есть специальные встроенные отделения для посуды, что облегчает ее размещение и позволяет сохранять рекомендованное пространство. Со столовыми приборами все иначе. Часто в корзине не хватает места для каждой вилки или ложки, поэтому они обычно оказываются вместе.

В некоторых моделях есть специальные отделения для столовых приборов с зубцами в верхней части посудомоечной машины, но многие кладут их туда небрежно, не соблюдая необходимое расстояние.

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Вода в посудомоечной машине подается под давлением и многократно ополаскивает содержимое. В сочетании с моющими средствами и высокой температурой посуда должна быть идеально чистой. Если столовые приборы плотно сложены рядом друг с другом, вода не сможет проникнуть в узкие промежутки и эффективно удалить остатки пищи.

Устраните несколько основных ошибок при загрузке посудомоечной машины, и ваши столовые приборы всегда будут чистыми.

Как правильно разложить столовые приборы в посудомоечной машине, чтобы они лучше отмывались

Лучше всего разложить их свободно, чтобы вода имела к ним легкий доступ во время цикла мойки. В посудомоечной машине с третьей корзиной каждый предмет следует класть отдельно.

Раскладывая ложки, помните, что их концы не должны перекрываться. Остатки еды могут склеить их, и вода не достигнет стыков. Лучше всего перемешать столовые приборы в корзине, а не группировать их в отдельных отделениях.

Острые тяжелые ножи лучше мыть вручную. Обычно они длинные и заостренные, и если они ненадежно держатся в корзине, давление воды может опрокинуть их в выдвижной ящик, разбив хрупкое стекло или фарфор.

Длинные предметы, такие как щипцы, лопатки, молотки для мяса, не следует класть в корзину для столовых приборов. Они могут значительно выступать за край и блокировать вращающийся разбрызгиватель. Заблокированный разбрызгиватель будет омывать только ту часть посуды, которая находится под ним. Длинную кухонную утварь лучше всего класть горизонтально на верхнюю полку посудомоечной машины.

Если после нескольких циклов мойки на столовых приборах появляются коричневые пятна, это признак того, что материал, из которого они изготовлены, не подходит для машинной мойки. Чаще всего пятна представляют собой ржавчину, которая постепенно покрывает все столовые приборы. То же касается ножей с деревянными ручками: они портятся при длительном воздействии горячей воды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно загружать посудомоечную машину.

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