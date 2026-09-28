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Почему не стоит тщательно убирать сад осенью: есть много причин

Алина Милсент
Алина Милсент
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icon 1,0 т.
Почему не стоит тщательно убирать сад осенью: есть много причин
Почему не стоит тщательно убирать сад перед зимой

Осенью в саду обычно хватает работы: нужно подготовить растения к холодам, убрать остатки после сезона и позаботиться о почве. Однако эксперты советуют не стремиться к идеальному порядку на каждом клочке участка.

Небольшое количество листьев, сухих стеблей и даже немного "дикого" пространства могут быть полезны как для сада, так и для его обитателей. Подробности сообщает Kobieta Interia.

Что стоит сделать в саду перед зимой

В сентябре и октябре в первую очередь следует позаботиться о растениях, чувствительных к морозам. Их можно защитить слоем коры или земли, а также накрыть агроволокном. Особенно это актуально для роз, гортензий, молодых хвойных и декоративных кустарников.

Также стоит регулярно убирать листья с газона, поливать вечнозеленые растения и очищать огородные грядки от остатков, которые могут стать источником болезней или привлекать вредителей.

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Осень также подходит для посадки луковиц, аэрации и скарификации газона, внесения калийно-фосфорных удобрений и последнего перед зимой кошения.

Почему не следует убирать всё

Чрезмерная уборка может лишить сад естественных укрытий для животных и полезных насекомых.

В укромном уголке можно оставить кучу листьев и сухих стеблей многолетников. Зимой они могут стать укрытием для ежей, ящериц и насекомых.

Опавшая листва при этом выполняет роль естественной мульчи. Она защищает почву от промерзания, пересыхания и ветровой эрозии.

Листья помогают почве

Со временем листья и растительные остатки разлагаются и обогащают землю органическими веществами. Благодаря этому в почве увеличивается количество гумуса и питательных веществ, а весной её структура может улучшиться.

Поэтому там, где опавшая листва не вредит газону или растениям, часть её вполне можно оставить до весны.

Сухие цветы станут кормом для птиц

Не обязательно срезать все сухие соцветия после окончания цветения. Семена подсолнечника, эхинацеи, чертополоха и других растений могут стать естественным источником пищи для птиц, которые остаются зимовать.

Кроме того, сухие растения могут служить укрытием для мелких насекомых.

Где обустроить "дикий уголок"

Для такого места лучше всего подойдет незаметная часть сада, расположенная подальше от дорожек и зон активного отдыха.

Это может быть участок возле забора, под старым деревом или в углу сада, куда редко заглядывают. Подойдет как затененное, так и полузатененное место.

Такой уголок не требует сложного ухода, но помогает поддерживать биоразнообразие и создает естественные условия для зимовки многих обитателей сада.

Итак, осенняя уборка не должна превращать сад в стерильно чистую территорию. Иногда небольшой беспорядок идет на пользу природе гораздо больше, чем идеально убранный участок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ухаживать за орхидеей в сентябре, чтобы она пышно зацвела.

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