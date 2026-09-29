Почему надежность цифровых сервисов зависит не только от технологий: опыт украинского ИТ-инженера Ярослава Масича

Украина, по данным Всемирного банка, стала одним из лидеров в области цифровых сервисов для госсектора. Возможность в пару кликов зарегистрировать бизнес, оплатить услуги стали результатом развития сложнейших ИТ-инфраструктур. Однако в мире уже говорят об управленческом кризисе в индустрии создания центров обработки данных (ЦОД) – не хватает руководителей, сочетающих глубокие инженерные знания, стратегическое видение и понимание бизнес-целей. В вузах такому не учат – навыки, как правило, рождаются в редкой практике. Так, управленец Ярослав Масич, который сейчас координирует запуск и эксплуатацию крупных дата-центров в США, развивал свои навыки в целом ряде международных проектов, в том числе ведущих тех-гигантов – он отвечал за архитектуру критической инфраструктуры и масштабирование процессов, выстраивал взаимодействие сотен ИТ-инженеров, подрядчиков и сторонних команд.

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Базовый опыт работы с системами обработки больших массивов данных он получил в украинском ИТ-холдинге Genesis, где одним из серьезных вызовов для инженера стала поддержка бесперебойной работы крупнейшего маркетплейса Африки – Jiji. Специфика работы на развивающихся рынках с нестабильным интернет-соединением пользователей требовала от него неординарного подхода к настройке серверов, но он сумел сократить до минимума время простоя инфраструктуры.

Работая на этом проекте он понял, что причины системных сбоев кроется не только в оборудовании. Узким местом часто становится разрозненность команд, каждая из которых видит только свои задачи. Поэтому, возглавив службу системного администрирования в международной компании AndersenLab, Ярослав выстроил сквозную координацию отделов и без остановки бизнеса перенес 500 цифровых узлов в облако.

Но если при создании приложений результат несогласованности команд можно скорректировать оперативным обновлением, то при запуске дата-центров любая ошибка может мгновенно стать критической.

"Один неверно промаркированный кабель или незамеченный брак при монтаже стойки способен в будущем парализовать работу облаков, госсервисов и маркетплейсов", – объясняет Ярослав Масич.

С этим он столкнулся в американской компании Total Deployment, где координировал развертывание инфраструктуры ЦОД и управлял большим числом разных специалистов: более 150 инженеров, монтажников и сетевиков. Опираясь на прошлый опыт, он разработал прозрачную систему контроля соблюдения сроков, стандартизировал маркировки и наладил координацию подрядчиков – повысив эффективность взаимодействия команд.

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Редкий практический опыт Ярослав Масич применяет не только в строительстве инфраструктуры. В этом году его пригласили войти в международное профессиональное сообщество Hackathon Raptors – объединение инженеров, архитекторов, исследователей и технологических лидеров из десятков стран мира, созданное с целью обмена знаниями. Для коллег особую ценность представляет практически опыт Ярослава в области автоматизации ИТ-инфраструктуры, модернизации корпоративных систем и управления сложными техническими проектами. По его словам, талантливых инженеров в индустрии хватает, но те, кто мыслит в масштабе, действительно в дефиците.

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"Когда разработчики AI-проектов создают свои решения, они думают больше об алгоритмах. Редко кто задумывается об инфраструктурных мощностях, которые обеспечивают их работу", – объясняет эксперт.

Впрочем, и до этого личного открытия, он видел кадровые проблемы индустрии и обучал коллег, стремясь сформировать новое поколение инженеров – тех, кто может увидеть проект целиком как часть глобальной ИТ-экосистемы. Это умение, как показала практика, – залог эффективности инвестиций в отрасль, для пользователей – более стабильной работы с системами, а для бизнеса – сокращение рисков финансовых убытков.

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