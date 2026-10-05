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Почему на борт самолета могут запретить проносить телефон или ноутбук: об этом мало кто знает

Катя Помазан
Катя Помазан
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Почему на борт самолета могут запретить проносить телефон или ноутбук: об этом мало кто знает
На борту самолета у вас могут изъять телефон. Источник: Unsplash.

Телефон или ноутбук могут стать причиной проблем при прохождении контроля в аэропорту, если их невозможно включить по требованию сотрудника службы безопасности. Такие проверки связаны с необходимостью убедиться, что электронное устройство не представляет угрозы для пассажиров и самолета.

Во время прохождения контроля пассажира могут попросить продемонстрировать работу телефона, планшета или ноутбука, который он перевозит в ручной клади. Об этом сообщает британское издание Mirror.

Если аккумулятор устройства полностью разряжен и технику невозможно включить, сотрудники службы безопасности не смогут проверить ее истинное назначение. Именно поэтому такой гаджет могут не разрешить пронести на борт.

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Речь идет не о требовании конкретной авиакомпании, а о правилах авиационной безопасности. Они применяются при досмотре пассажиров и их вещей.

В такой ситуации пассажиру могут предложить оставить устройство в аэропорту или, в зависимости от обстоятельств, поместить его в зарегистрированный багаж. Однако последний вариант доступен не всегда и зависит от конкретных правил аэропорта и перевозчика.

Чтобы не возникло проблем во время проверки, электронные устройства рекомендуется полностью зарядить ещё до поездки в аэропорт.

Это особенно важно для пассажиров, которые везут с собой несколько гаджетов. Если сотрудник службы безопасности попросит включить любой из них, устройство должно быть исправным и готовым к демонстрации.

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