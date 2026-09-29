Военные часто обсуждают, почему мы не наносим ответные удары по российским гражданским объектам? По локомотивам поездов, чтобы россияне, как и мы, часами сидели в поле. И это не поле в Полтавской области, а какое-то болото в Карелии, где они будут ждать эвакуации, если она вообще будет. Сгорела наша Академия наук? Почему бы не сжечь их Академию наук? Бьют по Столичному рынку в Киеве? Совершенно несложно найти на карте Черкизовский рынок в Москве и сжечь его до самых крыс в коллекторах. Ребята острее воспринимают удары по женщинам и детям, чем удары по самим себе – к этому мы здесь давно привыкли.

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Далее текст на языке оригинала.

Доводиться пояснювати, що ми не в рівних з нашим ворогом умовах, від нас досі вимагають дотримуватись правил і конвенцій. Якщо ми будемо отак бити по їх цивільних обʼєктах, нам наші західні партнери не дадуть ані зброї, ані грошей, ані розвідувальних даних, а усілякі Альтернативи для Німеччини ще дадуть позови до європейських судів, звинувачуючи Сили оборони України в злочинах проти цивільного населення. І повірте, вони нас посадять. Вони "не помітять" цілі міста спалені росіянами, а от наші дії вони помітять і засудять. Європа чи то за інерцією, чи то за дурістю мислить старими міжнародними правилами і цінностями, які були анульовані Росією 24 лютого 2022 року. Там досі думають, що в ХХІ столітті будуть воювати за правилами і конвенціями. Я бачив як наш ворог вбиває своїх же – на лінії бойового зіткнення вивели з укриття свого і обнулили чергою з автомата. Навіть труп не прибрали, а кинули гнити там де і вбили. Тож уявіть, що вони будуть робити з нами. Ви очікуєте зазирнути їм в очі і побачити людяність? Там пʼяні очі жорстоких вбивць, пихатих імперців, жадібних грабіжників. Людяності до себе ви там не побачите.

На відміну від європейців, наш ворог цинічний і прагматичний, у росіян немає ніяких правил, а шляхетність, гідність і людяність – це виправдання для слабаків. Ми відбиваємось від каліброваного зла, від еталонної ницості, від дистильованої аморальності. Та що там казати, якщо їх релігійні лідери в єдиному пориві навипередки вислуговуються перед владою, а не перед Богом, і благословляють усі злочини свого державного режиму. Жоден їх релігійний очільник не засудив знищення українців. Жоден! У росіян немає віри, окрім культу влади, якій вони вклоняються, їй служать, її бояться, її обожнюють. Бо віра це в першу чергу про цінності. А які в них цінності? Вбити, щоб пограбувати іншого? Це цінно лише у некрофагів.

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Мені вас шкода, якщо ви після пʼяти років побаченого, ще маєте ілюзії щодо примирення з ними. Ні, зупинити їх можна лише зброєю, іншої мови вони не розуміють.

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