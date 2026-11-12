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Почему монстера плохо растет: чем подкормить растение

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
195
Почему монстера плохо растет: чем подкормить растение
Стимулировать рост монстеры поможет обычный черный чай

Монстера относится к тем комнатным растениям, которые растут довольно интенсивно и регулярно выпускают новые листья. Но что делать, если растение остановило свой рост? Что может стать причиной этой неприятности и можно ли помочь ему восстановиться?

Издание Deccoria указывает, что причин замедления роста монстеры может быть несколько. И одна из главных – нехватка питательных веществ, восполнить которую может помочь обычный черный чай.

Почему монстера плохо растет

Замедление роста не всегда свидетельствует о том, что с растением что-то не так. Осенью и зимой монстера естественным образом развивается несколько медленнее из-за нехватки света. Однако если она долго не образует новых листьев, стоит проверить условия ее выращивания.

Вот самые распространенные причины, по которым монстера плохо растет.

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Нехватка света – монстера любит хорошо освещенные места, но не прямые солнечные лучи. Если растение стоит в слишком темном углу, его рост заметно замедляется, а новые листья вырастают меньшими и имеют менее выраженные характерные разрезы.

Неправильный полив – как пересыхание почвы, так и чрезмерное количество воды могут повредить корни. Поливать монстеру нужно, когда подсохнет верхний слой земли. И никогда не оставляйте воду в поддоне под горшком.

Неподходящая почва – земля не должна быть слишком тяжелой и плотной, ведь в таком субстрате долго задерживается влага, а корни растения оказываются в менее благоприятных условиях для развития. Монстере нужна рыхлая, хорошо дренированная почвенная смесь.

Отсутствие подкормки – в период активного роста монстере нужны дополнительные питательные вещества. Их нехватка может негативно сказаться на состоянии всего растения.

Слишком сухой воздух – особенно зимой, когда работают батареи отопления. Из-за этого кончики листьев могут подсыхать, а само растение хуже переносит комнатные условия.

Вредители – трипсы, паутинные клещи и тля ослабляют монстеру. Поэтому нужно регулярно осматривать листья, в том числе с нижней стороны.

Важное значение имеет также размер горшка. В слишком маленькой емкости корням может не хватать места для развития. В то же время не стоит пересаживать растение в гораздо больший горшок: тогда почва может слишком долго оставаться влажной.

Почему монстера плохо растет: чем подкормить растение

Обычный черный чай, даже из пакетика, может стимулировать появление новых листьев у монстеры. Источник: Pexels

Чайная подкормка для монстеры

Обычный черный чай, который можно найти практически на любой кухне, может стать полезной подкормкой для монстеры. Правильно приготовленная заварка способна обеспечить растение небольшим, но критически важным количеством минеральных веществ, в частности азотом, фосфором и калием. Приготовление займет всего несколько минут.

Для домашнего удобрения понадобятся:

  • 1 пакетик черного чая или 1 чайная ложка рассыпного;
  • 250 мл кипятка.

Залейте чай кипятком и оставьте на несколько минут настояться. Затем достаньте пакетик или процедите заварку. Дождитесь, пока настой полностью остынет. Не добавляйте сахар, мед, лимон или любые другие ингредиенты. Для полива используйте только чистый несладкий чай.

Полученным настоем поливайте монстеру раз в месяц, но не заменяйте им обычный полив. В остальное время используйте чистую воду.

Чайный настой – это простой и недорогой способ дополнительно подкормить монстеру. Однако не стоит рассчитывать, что он один сможет решить все проблемы. Растению также нужны достаточное освещение, подходящая почва и регулярный полив. Обеспечьте своему растению комплексный уход, и вскоре оно порадует вас новыми листьями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ухаживать за рождественским кактусом, чтобы он зацвел к праздникам.

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